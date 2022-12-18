تكريم بالقصر الملكي وجولة في شوارع الرباط.. استقبال تاريخي ينتظر "أسود الأطلس" بعد التألق في المونديال

يترقب الملايين من المغاربة لحظة وصول بعثة منتخبهم الوطني لكرة القدم إلى أرض الوطن قادمين من قطر، بعد مشاركتهم التاريخية في كأس العالم، وكلهم استعداد لمنح استقبال الأبطال لنجوم أسود الأطلس؛ تكريمًا لتحقيقهم أفضل مشاركة في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية.

وأنهى أشبال المدرب وليد الركراكي مونديال قطر في المركز الرابع، بعد أن بلغوا المربع الذهبي وخرجوا أمام فرنسا 2-1، ثم هزيمتهم في مباراة الترتيب -أمس السبت- أمام كرواتيا 2-1.

وذكرت مصادر إعلامية مغربية أن بعثة منتخب المغرب ستغادر العاصمة القطرية الدوحة صباح غد الاثنين، ومن المرتقب أن تصل إلى مطار الرباط عصر اليوم نفسه.

وأضافت أن الاتحاد المغربي قرر الاستمرار في الدوحة ليوم إضافي –أي اليوم الأحد– حتى يتسنى للاعبين مشاهدة مباراة النهائي بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من مدرجات ملعب لوسيل.

وفد المنتخب المغربي 🇲🇦 متواجد في استاد لوسيل لحضور المشهد الختامي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بين الأرجنتين 🇦🇷 وفرنسا 🇫🇷#قطر2022 | #نهائي_كأس_العالم | #الارجنتين_فرنسا #Qatar2022 | #FIFAWorldCupFinal pic.twitter.com/tkXeVCCjfC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022

وحول مسار الاحتفالات، فقد رجّحت المصادر نفسها أن تجوب حافلة المنتخب المغربي أبرز الساحات والشوارع الرئيسية للرباط، خاصة شارع محمد الخامس في العاصمة، وذلك عبر حافلة مكشوفة، تم تجهيزها خصيصى لهذا الحدث.

وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة رسمية مغربية عن برنامج استقبال المنتخب المغربي، ولا حتى موعد الوصول أو الإجراءات المتخذة من أجل ذلك، لكن المصادر الإعلامية أوردت أن الملك محمد السادس سيخصص حفل عشاء على شرف عناصر المنتخب المغربي بقصره في العاصمة الرباط، إلى جانب توشيحهم بأوسمة استحقاق عرفانًا بهذا الإنجاز الكروي غير المسبوق.

في السياق نفسه، بدأت الأصوات ترتفع داخل المغرب -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- لتطالب الجهات الرسمية في البلاد من أجل الكشف عن برنامج الاستقبال؛ ليتسنى للجماهير التنقل بكثافة من مختلف المدن، وتخصيص استقبال تاريخي يليق بالإنجاز الذي حققه "أسود الأطلس".

ومباشرة بعد مباراة كرواتيا، بعث ملك المغرب برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم، بمناسبة "الإنجاز التاريخي غير المسبوق في منافسات كأس العالم قطر 2022″، وفق بلاغ للديوان الملكي المغربي.

وجاء في الرسالة الملكية "لقد تتبعنا ببالغ السرور والابتهاج مساركم المتألق في منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 بدولة قطر الشقيقة، حيث تمكنتم عن جدارة واستحقاق من بلوغ الدور نصف النهائي، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والأفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية".

وحقّق منتخب المغرب أفضل إنجاز عربي وأفريقي، بعد أن بلغ نصف النهائي، في أكبر مفاجأة في هذه البطولة، وأخرج من طريقه منتخبات أوروبية قوية؛ على غرار: بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وهي المنتخبات التي كانت مرشحة -فوق العادة- للتتويج باللقب.