ناديان حضرا في آخر 10 مباريات نهائية لكأس العالم.. هل تستمر السلسلة خلال مونديال قطر؟

في كل نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، تحضر المفارقات والغرائب، ومونديال قطر 2022 لن يشذ عن القاعدة، مع اقتراب موعد المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، والتي تقام يوم الأحد المقبل على ملعب لوسيل.

لعل المفارقة الأغرب هي مشاركة لاعب واحد على الأقل من كل من ناديي بايرن ميونخ وإنتر ميلان في كل نهائي لكأس العالم منذ فوز إيطاليا 3-1 على ألمانيا الغربية في نهائي مونديال إسبانيا 1982.

وفي نهائي مونديال قطر 2022 سيحضر لاعبو الناديين الألماني والإيطالي من جديد في ملعب لوسيل لتستمر تلك السلسلة طوال 40 عاما.

وسلّط تقرير للكاتب كريس رايت في موقع "إي إس بي إن" (ESPN) الضوء على لاعبي بايرن ميونخ وإنتر ميلان الذين حققوا هذا السباق منذ مونديال 1982.

في تلك النسخة ضم منتخب ألمانيا الغربية 3 لاعبين من بايرن ميونخ، وهم كارل هاينز رومينيغه وبول برايتنر وفولفغانغ دريملر، كما قدمت إيطاليا 3 لاعبين أيضا من إنتر ميلان، وهم جوسيبي بيرغومي وغابرييل أوريالي وأليساندرو ألتوبيلي.

When Paolo Rossi scored the first goal of the 1982 World Cup final…

"It completely defined my characteristics. This goal was mine, because I stole that precious tenth of a second from the defender," he told Fifa.

