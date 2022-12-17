ناديان حضرا في آخر 10 مباريات نهائية لكأس العالم.. هل تستمر السلسلة خلال مونديال قطر؟

في كل نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، تحضر المفارقات والغرائب، ومونديال قطر 2022 لن يشذ عن القاعدة، مع اقتراب موعد المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، والتي تقام يوم الأحد المقبل على ملعب لوسيل.

لعل المفارقة الأغرب هي مشاركة لاعب واحد على الأقل من كل من ناديي بايرن ميونخ وإنتر ميلان في كل نهائي لكأس العالم منذ فوز إيطاليا 3-1 على ألمانيا الغربية في نهائي مونديال إسبانيا 1982.

وفي نهائي مونديال قطر 2022 سيحضر لاعبو الناديين الألماني والإيطالي من جديد في ملعب لوسيل لتستمر تلك السلسلة طوال 40 عاما.

وسلّط تقرير للكاتب كريس رايت في موقع "إي إس بي إن" (ESPN) الضوء على لاعبي بايرن ميونخ وإنتر ميلان الذين حققوا هذا السباق منذ مونديال 1982.

مونديال إسبانيا 1982: إيطاليا 3-1 ألمانيا الغربية

في تلك النسخة ضم منتخب ألمانيا الغربية 3 لاعبين من بايرن ميونخ، وهم كارل هاينز رومينيغه وبول برايتنر وفولفغانغ دريملر، كما قدمت إيطاليا 3 لاعبين أيضا من إنتر ميلان، وهم جوسيبي بيرغومي وغابرييل أوريالي وأليساندرو ألتوبيلي.

#RIPRossi When #PaoloRossi scored the first goal of the 1982 World Cup final… "It completely defined my characteristics. This goal was mine, because I stole that precious tenth of a second from the defender," he told Fifa. 🎥 Azzurri pic.twitter.com/UrK2aKeQ7w — The Field (@thefield_in) December 10, 2020

وبعد أن انتهى الشوط الأول من دون أهداف، حققت إيطاليا فوزا رائعا بنتيجة 3-1 على منافسيهم الأوروبيين، حيث أهدى ألتوبيلي لاعب الإنتر الهدف الثالث لفريقه.

مونديال المكسيك 1986: الأرجنتين 3-2 ألمانيا الغربية

ضم منخب ألمانيا الغربية 3 لاعبين من بايرن ميونخ، وهم لوثار ماتيوس وديتر هونيس ونوربرت إيدير، ولاعب واحد من الإنتر وهو كارل هاينز رومينيغه.

وعلى الرغم من تكاتفهم في المنتخب نفسه، فإنهم لم يتمكنوا من منع ألمانيا الغربية من التعرض لهزيمتها الثانية على التوالي، حيث استسلمت للأرجنتين في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.

وعلى الرغم من جميع عروض دييغو مارادونا العجيبة في وقت سابق من البطولة، لم يتمكن من التسجيل في المباراة النهائية، بدلا من ذلك، سجل لاعب خط الوسط خورخي بوروتشاغا هدف الفوز للأرجنتين.

مونديال إيطاليا 1990: ألمانيا الغربية 1-0 الأرجنتين

نجحت ألمانيا الغربية في ذلك المونديال، مع 3 لاعبين من بايرن هم كلاوس أوغينثالر ويورغن كوهلر وستيفان رويتر، و3 آخرين من إنتر هم أندريا بريمه ويورغن كلينسمان ولوثار ماتيوس، في هزيمة الأرجنتين بهدف واحد في روما حيث سجله ظهير الإنتر بريمي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 86 حاسما المباراة لصالحهم.

مونديال الولايات المتحدة 1994: البرازيل 0-0 إيطاليا (3-2 ركلات الترجيح)

الظهير الأيمن للبايرن جورجينيو شارك مع منتخب البرازيل، في حين شارك لاعب خط وسط الإنتر نيكولا بيرتي مع المنتخب الإيطالي في نهائي مونديال 1994، حيث استمر جورجينو في اللعب لمدة 21 دقيقة فقط قبل أن تجبره الإصابة على استبداله بكافو.

#HappyBirthday, Roberto #Baggio! 🎂 At the 1994 FIFA #WorldCup, "The Divine Ponytail" led @azzurri to the final, scoring five goals and receiving the adidas Silver Ball. 🇮🇹👏 pic.twitter.com/zJ8Z8Fhfvp — football_news__world (@qoFlyXaqK7vQtxE) February 18, 2020

وانتهت المباراة من دون أهداف إلى أن سدد روبرتو باجيو الكرة الحاسمة في ركلات الترجيح فوق العارضة ليهدي الكأس إلى منتخب السيليساو.

مونديال فرنسا 1998: فرنسا 3-0 البرازيل

في ذلك النهائي شارك بيكسينتي ليزارازو لاعب بايرن ميونخ ويوري دجوركاييف لاعب إنتر ميلان مع المنتخب الفرنسي، في حين لم يكن رونالدو مدرجا في تشكيلة الفريق الأولية للبرازيل بعد تعرضه لنوبة قضى على إثرها عدة ساعات في المستشفى.

ومع ذلك، عاد مهاجم الإنتر إلى الملعب ولعب 90 دقيقة كاملة حيث بدا واضحا للغالبية أنه مريض.

وفي المقابل، استلهمت فرنسا من البطولات التي قام بها زين الدين زيدان في المباريات الكبيرة، حيث نجح "الديوك" في تحقيق فوز ساحق على البرازيل بنتيجة 3-0.

مونديال اليابان/كوريا الجنوبية 2002: البرازيل 2-0 ألمانيا

شاركت ألمانيا بأربعة لاعبين من البايرن، وهم أوليفر كان وكارستن يانكر وتوماس لينك وينس غيريمييس.

وبعد خيبة الأمل في عام 1998، عاد مهاجم الإنتر رونالدو إلى الظهور في نهائيات كأس العالم في آسيا حيث أنهى البطولة بفوزه بالحذاء الذهبي لتسجيله 8 أهداف، وسجل هدفي البرازيل في المباراة النهائية في يوكوهاما ليمنح منتخب بلاده لقب كأس العالم للمرة الخامسة.

مونديال ألمانيا 2006: إيطاليا 1-1 فرنسا (5-3 ركلات الترجيح)

شهد نهائي تلك النسخة الكثير من الأحداث المثيرة، أبرزها بالتأكيد طرد النجم الفرنسي زين الدين زيدان بسبب نطحته الشهيرة لماركو ماتيراتزي مدافع منتخب إيطاليا ونادي إنتر ميلان، في حين شهدت المواجهة مشاركة ويلي سانيول لاعب بايرن ميونخ بصفوف "الديوك".

في تلك المباراة، تلقت إيطاليا ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، والتي سجل فيها زيدان أول أهداف فرنسا، بعد ذلك سدد ماتيراتزي برأسه هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة 19.

وخلال الشوط الإضافي الثاني، وجّه زيدان ضربته لصدر ماتيراتزي ليحصل على البطاقة الحمراء التي أنهت مسيرته، في حين استطاع ماركو تسجيل إحدى ركلات إيطاليا التي توجت باللقب.

مونديال جنوب أفريقيا 2010: إسبانيا 1-0 هولندا

مباراة إسبانيا وهولندا في نهائي 2010 كانت سيئة للغاية -بحسب وصف الكاتب- حيث قاد مارك فان بوميل لاعب بايرن ميونخ تكتيكات قاسية لعرقلة استحواذ إسبانيا على الكرة. وبحلول نهاية المعركة، تلقت هولندا 9 بطاقات صفراء وواحدة حمراء، في حين تلقت إسبانيا 5 بطاقات.

وساهم البايرن بلاعب آخر إلى جانب فان بوميل هو ويسلي شنايدر، مقابل لاعب من إنتر هو آرين روبن، وقد أخفق الثلاثي الهولندي في منع أندريس إنييستا من تحقيق الانتصار لإسبانيا في الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

مونديال البرازيل 2014: ألمانيا 1-0 الأرجنتين

شارك 7 لاعبين من العملاق البافاري مع منتخب ألمانيا في تلك المباراة، وهم مانويل نوير وفيليب لام وجيروم بواتينغ وباستيان شفاينشتايغر وتوني كروس وتوماس مولر وماريو غوتزه، الذي نجح في الدقيقة 113 من تسجيل الهدف الوحيد لصالح المانشافت.

لا يمكن وصف هذا الرجل في نهائي كأس العالم 2014 ❤️❤️❤️❤️ https://t.co/lO2d0U74aw pic.twitter.com/Fdm7pgAMBS — فحومة 🇩🇪 (@fahmafahma666) December 9, 2022

وشارك في المباراة لاعب واحد من إنتر ميلان هو رودريغو بالاسيو الذي دافع عن ألوان منتخب الأرجنتين.

مونديال روسيا 2018: فرنسا 4-2 كرواتيا

شهد نهائي كأس العالم 2018 تسجيل أكبر عدد من الأهداف منذ نسخة 1966؛ حيث تغلبت فرنسا بمشاركة كورينتين توليسو لاعب البايرن على كرواتيا في موسكو؛ في حين تواجد ثنائي الإنتر مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش في صفوف كرواتيا.

مونديال قطر 2022

في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، سنضمن مشاركة لاعب واحد على الأقل من بايرن وإنتر، إلا إذا كان للمدربين رأي آخر، إذ يضم منتخب الأرجنتين المهاجم لوتارو مارتينيز، في حين أن فرنسا لديها 4 لاعبين من بايرن هم: لوكاس هيرنانديز، وبنجامين بافراد، ودايو أوباميكانو، وكينغسلي كومان.