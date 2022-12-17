كشف فيها عن أحلامه والوظيفة التي يتمناها.. صحيفة أرجنتينية تنشر مقابلة مع ميسي بعمر 13 عاما

بمناسبة المباراة النهائية لكأس العالم 2022، أعادت صحيفة أرجنتينية نشر مقابلة قديمة مع النجم ليونيل ميسي حينما كان يبلغ من العمر 13 عاما، حيث كشف فيها عن طموحاته المستقبلية، ورياضته المفضلة غير كرة القدم.

وتعوّل الأرجنتين على ميسي لقيادة البلاد للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1978 و1986، حين يواجه "التانغو" منتخب فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 بعد غد الأحد على ملعب لوسيل.

مقابلة ميسي بعمر 13 عاما

ونشرت صحيفة "ديارو لا كابيتال" (Diario La Capital) التي تتخذ من مدينة روزاريو مقرا لها، مقابلة مع ميسي الصغير أُجريت قبل 22 عاما معه حينما كان لا يزال لاعبا مع فريق الناشئين بناديه الأم نيولز أولد بويز.

وخلالها قدّمته على أنه لاعب صاعد وقادم بقوة من أكاديمية نيولز أولد بويز، مشيرة إلى أنه يتمتع بموهبة واضحة، على الرغم من قصر قامته، وأنه خطف الأنظار بقدرته على مراوغة أكثر من لاعب منافس وتسجيل الأهداف.

An interview with a 13 year old Lionel Messi… Some of the answers are gold 💛 A film: Baby's Day Out.

A food: Chicken and sauce.

A job: PE teacher

A dream: To play for Argentina. What does Newell's mean in your life? Everything, absolutely everything. 📷 u/lebronjamesgoat1 pic.twitter.com/rqDmRSdYkV — COPA90 (@Copa90) December 16, 2022

وخلال المقابلة قال ميسي إن طموحه حينما يكبر هو العمل مدرسا للتربية البدنية، أما طموحه القريب فهو التخرج في الثانوية واللعب في دوري الدرجة الأولى في الأرجنتين مع نيولز أولد بويز، بينما كان حلمه الأكبر هو اللعب بقميص منتخب الأرجنتين.

وعن مثله الأعلى قال إنه والده خورخي، بينما رفض الإفصاح عن مدربه المفضل، مشيرا إلى أنه يحترم جميع من عمل معهم، واختار أخاه وابن عمه كلاعبين مفضلين بالنسبة له.

وتحدث "ميسي الطفل" عن المادة المفضلة بالنسبة له، مشيرا إلى أنها اللغة الإسبانية، بينما يفضل وجبة الدجاج بالصلصة، وأجاب بأن هوايته هي الاستماع إلى الموسيقى، أما الرياضة التي يفضلها غير كرة القدم فهي كرة اليد.

الانتقال المبكر لبرشلونة

وانتقل ميسي بعد تلك المقابلة بوقت قصير إلى نادي برشلونة، الذي تكفل بعلاجه من مرض نقص النمو، حيث تدرج مع الفئات السنية للنادي الكتالوني، قبل أن يصنع التاريخ مع الفريق الأول، ويقوده للفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات.

كما حصد الكرة الذهبية 6 مرات خلال فترة لعبه مع برشلونة، ونال السابعة بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلى الصعيد الدولي، أصبح ميسي (35 عاما) اللاعب الأكثر خوضا للمباريات الدولية مع منتخب الأرجنتين برصيد 171 مباراة، كما أنه الهداف التاريخي لـ"التانغو" برصيد 96 هدفا، متفوقا على كثير من الأساطير، وفي مقدمتهم دييغو أرماندو مارادونا.

ويطمح ميسي لتتويج سجلاته الحافلة بقيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العالم، وهو اللقب الوحيد الذي ينقصه، بعد مساهمته في التتويج الأخير ببطولة كوبا أميركا عام 2021 على حساب البرازيل.

وخلال مونديال قطر سجل ميسي 5 أهداف، ساهمت في وصول الأرجنتين إلى المباراة النهائية، وهو نفس عدد أهداف نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، الذي يواجهه بعد غد على ملعب لوسيل.