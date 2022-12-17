رياضة

شاهد- رؤساء فيفا ويويفا وكاف يشاركون أمير قطر في عرضة "هل قطر"

سمو الأمير لدى مشاركته في عرضة هل قطر، التي أقيمت في الساحة الخارجية بقصر لوسيل، احتفالا باليوم الوطني للدولة #قنا #اليوم_الوطني #وحدتنا_مصدر_قوتنا المصدر: الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء القطرية على تويتر
أمير قطر لدى مشاركته في عرضة "هل قطر" (وكالة الأنباء القطرية)
17/12/2022

شارك رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA)، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF)، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عرضة "هل قطر" اليوم السبت.

وظهر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ورئيس يويفا ألكسندر تشيفرين، ورئيس الكاف باتريس موتسيبي، وهم يشاركون الشيخ تميم في عرضة "هل قطر" في لوسيل، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني للدولة.

وجاءت هذه المشاركة من رؤساء اتحادات كرة القدم العالمية على هامش وجودهم في قطر قبل يوم واحد من مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين التي يحتضنها ملعب لوسيل المونديالي غدا الأحد، والتي تتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

 

المصدر : وكالة سند