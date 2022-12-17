شاهد- رؤساء فيفا ويويفا وكاف يشاركون أمير قطر في عرضة "هل قطر"
شارك رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA)، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF)، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عرضة "هل قطر" اليوم السبت.
وظهر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ورئيس يويفا ألكسندر تشيفرين، ورئيس الكاف باتريس موتسيبي، وهم يشاركون الشيخ تميم في عرضة "هل قطر" في لوسيل، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني للدولة.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع رؤساء #الفيفا و #اليويفا و #الكاف يشاركون في عرضة هل قطر في لوسيل#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/msbyM0ga4H
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2022
وجاءت هذه المشاركة من رؤساء اتحادات كرة القدم العالمية على هامش وجودهم في قطر قبل يوم واحد من مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين التي يحتضنها ملعب لوسيل المونديالي غدا الأحد، والتي تتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
🎥| مشاركة مميزة لرئيس الفيفا بعرضة هل قطر 🇶🇦 في لوسيل
#مرسال_قطر | #وحدتنا_مصدر_قوتنا
#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/08fEYRQUkd
— مرسال قطر (@Marsalqatar) December 17, 2022
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يشارك في احتفالات اليوم الوطني للدولة وفي عرضة هل قطر#اليوم_الوطني#وحدتنا_مصدر_قوتنا#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/z6OBM8r0kr
— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 17, 2022