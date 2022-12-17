شاهد- رؤساء فيفا ويويفا وكاف يشاركون أمير قطر في عرضة "هل قطر"

شارك رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA)، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF)، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عرضة "هل قطر" اليوم السبت.

وظهر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ورئيس يويفا ألكسندر تشيفرين، ورئيس الكاف باتريس موتسيبي، وهم يشاركون الشيخ تميم في عرضة "هل قطر" في لوسيل، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني للدولة.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع رؤساء #الفيفا و #اليويفا و #الكاف يشاركون في عرضة هل قطر في لوسيل#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/msbyM0ga4H — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2022

وجاءت هذه المشاركة من رؤساء اتحادات كرة القدم العالمية على هامش وجودهم في قطر قبل يوم واحد من مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين التي يحتضنها ملعب لوسيل المونديالي غدا الأحد، والتي تتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.