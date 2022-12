حبيب نور محمدوف يحفز لاعبي منتخب المغرب قبل مباراة كرواتيا

تفاعل نجوم منتخب المغرب لكرة القدم اليوم الجمعة بشكل واسع مع الزيارة التي أجراها نجم الفنون القتالية المختلطة المعتزل حبيب نور محمدوف لمعسكر أسود الأطلس، قبل يوم واحد من مواجهتهم أمام كرواتيا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وهنأ النجم العالمي أفراد المنتخب المغربي على مسارهم الرائع في مونديال قطر بعد أن بلغوا المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية، كما أبدى دعمه لـ"الأسود" من أجل انتزاع المركز الثالث في المسابقة من كرواتيا.

ونشر لاعبو "أسود الأطلس" على غرار أشرف حكيمي وحكيم زياش ورومان سايس وإلياس الشاعر، صورهم مع حبيب، كما شارك محلل أداء المنتخب المغربي، موسي حبشي، صورة جماعية للمنتخب يتوسطها المقاتل المعتزل.

ووضع نجم باريس سان جرمان الفرنسي ومنتخب المغرب أشرف حكيمي صورتين له مع "حبيب" على حسابه الرسمي على تويتر، وعلق عليهما "شكرا على الدعم".

Thanks for the support @TeamKhabib 💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/n1iW6j0C0r

— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 16, 2022