أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تفاصيل حفل ختام كأس العالم 2022 في قطر، والمقرر إقامته غدا الأحد، قبيل انطلاق المباراة النهائية بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الفرنسي على ملعب لوسيل، أمام أكثر من 80 ألف متفرج.

وقال الفيفا في بيان نشره اليوم إن حفل الختام "يمتد لمدة 15 دقيقة ويُبرز اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يوما من المنافسات، في فعالية تحتفي بالشِّعر والموسيقى".

وأضاف بيان الفيفا أن الختام "سيكون أمسية من العمر تُقدم فيها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي تقدمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب كوكبة من المغنين، حيث سيؤدي دافيدو وعائشة أغنية "هيا هيا"، بينما يقدّم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية "أرحبو"، بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية "لايت ذا سكاي" (Light the Sky) المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال".

وأوضح البيان أن بوابات ملعب لوسيل ستُفتح في تمام الساعة الثانية ظهرا، بينما تدعو الفيفا الجماهير للوجود في مقاعدهم عند الساعة الرابعة والنصف.

وكان كأس العالم قد افتتح في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحفل احتضنه ملعب البيت في الخور وشهد العديد من الدلالات الرمزية عن الترحيب والكرم والضيافة في الثقافة العربية، إلى جانب العروض الموسيقية والثقافية والبصرية المعاصرة التي تستخدم لأول مرة في تاريخ البطولة، في رسالة لدعوة العالم للقاء والتوحد كقبيلة واحدة في ظل خيمة "تمثل الأرض".

فقرات حفل الافتتاح قُسمت إلى 7 لوحات تصويرية دمجت بين الثقافتين القطرية والعالمية، ودارت معظمها حول ثقافة البلاد وقيمها وأهمية احترام الآخر، وضرورة تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الوطن العربي، والتي يمكن تصحيحها عن طريق الحوار الذي تدعو إليه قطر في سياساتها دائما.