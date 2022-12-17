أصغر لاعب عربي في كأس العالم.. بلال الخنوس يحقق حلم جده ويمثّل المغرب في مونديال قطر

كان اليافع بلال الخنوس مفاجأة مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي خلال مباراة كرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022، التي تختتم الأحد بمواجهة فرنسا والأرجنتين.

ولم يخيب الخنوس أمل جدّه، فحمل اللاعب المولود في بلجيكا ألوان بلد جذوره المغرب، وشارك بعمر الـ18 في المباراة، التي خسرها "أسود الأطلس" أمام كرواتيا 2-1 اليوم السبت على ملعب خليفة الدولي.

وأصبح الخنوس أصغر لاعب عربي على الإطلاق يشارك في بطولة كأس العالم، إذ لم يتجاوز عمره 18 عاما و221 يوما.

وقالت والدته قبل الفوز الرائع على إسبانيا في ثمن النهائي لموقع "سبورتسا" البلجيكي، "لعب ابننا مع المنتخب البلجيكي (للفئات العمرية)، طلب منه جدّه اللعب مع بلد جذوره في حال امتلاكه الخيار، وهذا ما قام به، من الرائع أن يتم اختياره لخوض كأس العالم وهو بعمر 18 عاما. نأمل أن يمنحه المدرب بضع دقائق".

وهذا ما حصل، فبعد 6 مباريات حقق فيها المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، دفع المدرب وليد الركراكي بأصغر لاعب في تشكيلته الأساسية.

بدأ الخنوس المولود في العاشر من مايو/أيار 2004 مرتبكا، فحفّزه قدوته قائد الفريق حكيم زياش، ثم دخل في الأجواء تدريجا وبدا مرتاحا أكثر.

جاء مردوده الهجومي الأول في الدقيقة 32، عندما لعب تمريرة في العمق لسفيان بوفال أهدرها داخل المنطقة.

لكن الدقيقة 42 لم تبتسم له كثيرا عندما كانت النتيجة متعادلة 1-1، فبعد افتكاكه الكرة على مدخل منطقة الحارس ياسين بونو، خسرها لتصل إلى ميسلاف أورتشيتش الذي سجّل الهدف الثاني قبل الدخول إلى غرف الملابس.

لعب الشاب ببرودة أعصاب خرقها تسارع قوي إذا أخطأ في تمريرة، إلى أن استُبدل في الدقيقة 56، فخرج معانقا الركراكي ومفسحا المجال لعز الدين أوناحي.

قدوة ابن هازارد

وُلد الخنوس في الضواحي الشمالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، وهو أحد 14 لاعبا في تشكيلة المغرب المولودين خارج البلاد.

من أشبال نادي أندرلخت العريق، انتقل إلى غنك بعمر 15 عاما، قائلا "بعد 10 سنوات رائعة في أندرلخت حان الوقت لتحد جديد".

Malgré la défaite de la Belgique 🇧🇪 face au Maroc 🇲🇦, Eden Hazard a demandé le maillot de l'international marocain Bilal El Khannouss pour l'offrir à son fils, fan du club de Genk. 🤩#BELMAR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lUns1u5UEL — Foot Mercato (@footmercato) November 28, 2022

دافع عن منتخبات بلجيكا تحت 15 و16 و18 عاما، قبل أن يواجهها على مقاعد البدلاء في دور المجموعات ويشاهد رفاقه يساهمون في إقصائها 2-0.

قبل تلك المباراة، قال "سأكون متحمسا أمام بلجيكا ولكن ليس أكثر من المباريات الأخرى، ستكون فقط أكثر خصوصية قليلا".

أما بعد الفوز، فقال "هذا رائع، قاتلنا حتى النهاية، سجلنا هدفين جميلين"، وعلّق على أسلوب فريقه "هذا أسلوبنا أن نترك الخصم يلعب ونستفيد من أخطائه".

وبعد تلك المباراة، جذب الأضواء بعدما ألبس النجم البلجيكي إدين هازارد قميص الخنوس لأحد أطفاله الصغار الذي يشجع نادي غنك ومُعجب باللعب المغربي.

ينقصه الحسم

في يوليو/تموز 2020، وقّع الخنوس على أول عقد احترافي، وفي موسم 2022-2023 خاض 15 مباراة في الدوري البلجيكي مع غنك، ومرر كرة حاسمة.

يقول فاوتر فرانكن مدرّب غنك "يضيف بلال (الخنوس) الاستقرار إلى الفريق، لكني أعتقد أن بمقدوره أن يكون أكثر حسما. لا يمكن العمل على ذلك سوى بخوض المباريات".

يروي اللاعب المقدر قيمته السوقية بـ4.5 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt)، أن مدرب بلجيكا المستقيل الإسباني روبرتو مارتينيز حاول استقدامه إلى مركز تدريب بلجيكا، لكنه رفض مفضلا اللعب مع بلد جذوره، وقال "اختيار المغرب قرار نهائي بالنسبة لي، وأنا فخور جدا بفعل ذلك من أجل أجدادي".

وعلق على تجربة منتخب المغرب خلال مشواره الخيالي في المونديال القطري، قائلا "لا أصدّق أني أعيش هذه التجربة في عمر الـ18، وأن أكون بين لاعبين مماثلين.. زيّاش يُعدّ قدوة لي، أشاهده منذ كنت طفلا يلعب مع أياكس أمستردام. وها أنا اليوم أجلس بجانبه في غرف الملابس. هذا رائع".

يروي والده وعيناه غارقتان في الدموع قبل مباراة إسبانيا "هو سعيد جدا جدا، فوق الغيوم. هذه تجربة جميلة جدا لشاب بعمر الـ18.. لم نكن نتوقع استدعاءه إلى التشكيلة أبدا، أصابتنا القشعريرة عندما استُدعي، تأثرنا كثيرا. كانت فرحة لا يمكن وصفها، أنا فخور كثيرا به".