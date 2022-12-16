الركراكي يستعد لـ"أسوأ مباراة" ويؤيد شكوى اتحاد الكرة المغربي

أقر مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي بأن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022 في قطر هي "أسوأ مباراة" سيلعبها، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن يصبح منتخب بلاده أول فريق عربي وأفريقي ينال ميدالية في المونديال.

ويلتقي "أسود الأطلس" مع كرواتيا غدا السبت على ملعب خليفة الدولي، لتحديد المنتخب الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم، بعد خسارة المنتخبين أمام فرنسا والأرجنتين على التوالي في نصف النهائي.

وعقب فوزه على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في طريقه لبلوغ الدور قبل النهائي في المونديال القطري، خسر منتخب المغرب 2-صفر أمام منتخب فرنسا (حامل اللقب) في المربع الذهبي للبطولة.

ومثلما كان منتخب المغرب أول فريق عربي وأفريقي يصل للأدوار الإقصائية في كأس العالم خلال نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك، فقد كان منتخب "أسود الأطلس" أول فريق عربي وأفريقي أيضا يبلغ الدور قبل النهائي في البطولة خلال مسيرته المذهلة بكأس العالم 2022.

الجائزة الخادعة

وشبّه وليد الركراكي خلال مؤتمر صحفي مباراة كرواتيا بـ"الجائزة الخادعة"، لكنه أكد حرصه على الفوز بها من أجل نيل الميدالية البرونزية.

وقال الركراكي "كنا نود أن تسير الأمور بشكل مختلف وأن نلعب في النهائي، ولكن هناك مباراة أخرى نلعبها، ونرغب في أن نكون على منصة التتويج".

وليد الركراكي يريد المركز الثالث لتغيير نظرة العالم نحو منتخب بلاده 👌 عين على منصة التتويج وأخرى على كاس العالم FIFA 2026 👀 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 16, 2022

وأضاف الركراكي "نعلم أن كرواتيا تريد أيضا أن تنال المركز الثالث، لقد لعبنا معهم في مباراتنا الافتتاحية، لذا سيكون ذلك رائعا، لم نتعاف بشكل كامل من مباراة الدور قبل النهائي، لكنهم (كرواتيا) حصلوا على يوم راحة أكثر منا".

وتابع "نحن بحاجة لتصفية أذهاننا قليلا، عندما تخرج من الدور نصف النهائي في المرة الأولى التي نلعب فيها، كانت العواطف شديدة وكان الأمر صعبا للغاية. ورغم ذلك، لا يزال لاعبو فريقي لديهم تلك الشهية التي يريدون من خلالها إنهاء البطولة بشكل جيد وهم يعلمون أنه لا يزال لديهم مباراة واحدة بانتظارهم".

وتابع مدرب المنتخب المغربي "احتلالنا المركز الثالث لا يماثل حصولنا على المركز الرابع بالتأكيد. نريد أن نأخذ ميدالية معنا، ونريد كذلك رفع ترتيبنا بتصنيف الفيفا للمنتخبات. إذا فزنا بالمركز الثالث في كأس العالم، فسوف نتقدم في الترتيب بلا شك".

الركراكي أيد شكوى المغرب

وأيد الركراكي الشكوى الرسمية التي تقدم بها الاتحاد المغربي لكرة القدم لنظيره الدولي (فيفا) بعدما رفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء للفريق أمام فرنسا، وأشهر بطاقة صفراء لسفيان بوفال، بدلا من احتساب خطأ ضد ثيو هيرنانديز داخل منطقة جزاء المنتخب الفرنسي.

وقال الركراكي "أراد اتحادنا لكرة القدم تقديم الشكوى، وأشعر أنهم كانوا على حق في القيام بذلك، ولكن هذا لا يغير شيئا بالنسبة لنا".

وأضاف "كان ينبغي أن نحصل على ركلة جزاء ولم يكن يجب أن يحصل سفيان على تلك البطاقة الصفراء. إنها ليست نهاية الطريق بالنسبة لنا، ما زلنا نلعب من أجل المركز الثالث، حتى أفضل الدول كانت تلعب للحصول على المركز الثالث".

وصرح الركراكي بأن رومان سايس (قائد الفريق) لن يشارك أمام كرواتيا، بعد أن خاطر بقائده الذي كان جاهزا "بنسبة 70-60% فقط" في الدور نصف النهائي، وهو القرار الذي جاء بنتائج عكسية عندما خرج بعد 20 دقيقة فقط.

وأوضح "فقدنا قائدنا رومان سايس خلال المباراة، وخاطرنا ولكنها مجازفة تستحق المخاطرة. كنا نريد خوض معركة كان سيتولى قيادة الكتيبة خلالها. لدينا لاعبان مصابان آخران لكننا سنرى كيف ستسير الأمور".

وربما تكون مباراة الغد الدولية الأخيرة لقائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش مع فريق بلاده، وقد أشاد الركراكي بنجم ريال مدريد المتألق رغم بلوغه 37 عاما.

وقال المدرب المغربي عن ذلك "لا أعرف إن كانت هذه المباراة الأخيرة لمودريتش أم لا. هو مقاتل قوي، وسيرغب في إنهاء المسيرة بطريقة رائعة، وهذا ما يجب أن يثير قلقنا. أرفع القبعة احتراما لمودريتش. يقدم أداء استثنائيا وعمره 37 عاما. لقد فاز بجائزة الكرة الذهبية، وأنا أدرك تماما جدارته بذلك".