كرة اليد من على ظهر الإبل.. مسابقة تراثية وميثاق وأكاديمية في فعالية الهجن وكأس العالم 2022

على مدار 4 أيام بميدان السباق في الشيحانية، تقام فعالية الهجن وكأس العالم 2022 التي ينظمها الاتحاد العربي للهجن "المهاري" بالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق الهجن في قطر، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

الفعالية التي تشارك فيها اتحادات الهجن والهجانة في عدد من الدول الخليجية والعربية تضم مسابقات وأنشطة تراثية وثقافية ورياضية أبرزها مسابقة كرة اليد بين الهجانة من على ظهر الإبل.

كرة اليد للهجانة من على ظهر الإبل فكرة مبتكرة لدولة قطر تسعى إلى إقامتها بشكل دائم، عبر تجربتها في هذه الفعالية التي سيتمخض عنها كثير من المخرجات من اجتماع الهجانة العرب للمرة الأولى في مكان واحد، ومنها تفعيل ميثاق دولي للهجانة، وتأسيس أول أكاديمية للإبل في دولة قطر.

ملتقى الهجانة

يوضح رئيس الاتحاد العربي للهجن "المهاري" عبد الله الكواري أن "الهجن وكأس العالم 2022" فعالية مواكبة لمونديال قطر لكرة القدم، وتعد فرصة لإبراز رياضة الهجن وتعريف جماهير العالم بها، وإيصال كل المعلومات عن الإبل إلى الدول التي قد تملك جملا واحدا فقط.

ويقول الكواري -للجزيرة نت- إن الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو مشاركة دولة قطر في الفعاليات المصاحبة المقامة على هامش البطولة، وتمكين مونديال قطر ليكون أفضل نسخ بطولات العالم في التاريخ.

ويضيف أن الفعالية التي تعد أول ملتقى للهجانة العرب في المنطقة ستتضمن توقيع ميثاق دولي للهجانة، بحيث يكون هذا العمل جماعيا على مستوى الدول ويسهم في انبثاق أفكار مستحدثة ومقترحات جديدة تطوّر أنشطة ومسابقات الهجانة على المستوى العالمي وتخدم هذه الفئة.

ضمن أنشطة الفعالية تم تنظيم برنامج خاص لضيوف مونديال قطر، حيث وفرت لهم فرصة قيادة سباق للهجن، عبر توجيههم ومتابعتهم للهجن في السباق من خلال ركوبهم مع مضمرين، والتعرف على كيفية إدارة السباق عن بعد بواسطة الراكب الآلي، كأنهم ملّاكها أو مضمروها الحقيقيون.

ويضيف أن الفعالية ستشهد مسابقة كرة اليد بين الهجانة من على ظهر الإبل، وهي فكرة قطرية مبتكرة وفريدة من نوعها، وستكون ممارستها عبر 4 فرق تمثل قارة آسيا، وقارة أفريقيا، والبلد المضيف (قطر)، وفريقا من الهواة، "على أن نسعى لاستمرار هذه المسابقة في المستقبل كونها مبادرة قطرية".

أكاديمية الهجن

وتلعب مسابقة كرة اليد بين الهجانة من على ظهر الإبل على غرار منافسات كرة اليد العادية، حيث يخوض فريقان المنافسة، على أن يضم كل فريق 3 من الهجانة ورابعا في الاحتياط، فضلا عن وجود مرمى لكل فريق، وحكم ساحة وحكمين على الخطوط.

ويشدد الكواري على أنه على هامش الفعالية سيتم إنشاء أول أكاديمية للهجن تحت رعاية الاتحاد العربي وبالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق الهجن، على أن يكون دورها تأهيل كوادر مؤهلة سواء محليا أو عربيا وقادرة على الإسهام في تطوير نشاط الهجن، خاصة أن سباقات الهجن من الرياضات المهمة التي تلقى اهتماما كبيرا في دول المنطقة، وتطورت بصورة ملحوظة في المدة الأخيرة وباتت تضم مهنًا كثيرة، منها المعلق والمحلل والمضمر والطبيب المعالج وغيرها كثير.

وشهدت فعالية الهجن وكأس العالم 2022 أنشطة وعروضا ثقافية وتراثية أبرزها عروض المركوبة والعرضة العُمانية، فضلا عن استعراض الوقوف على ظهر الهجن، وذلك بجانب سباق الراكب الآلي.

ميثاق دولي

بدوره، يرى المتخصص في الهجن السعودي مبارك السويلم أن الهدف من تنظيم الفعالية هو تسليط الضوء على الهجن والهجانة في بطولة كأس العالم قطر 2022، بخاصة أنها تظاهرة عالمية لها أبعاد مختلفة ولن تتكرر كثيرا في المنطقة.

ويقول السويلم المستشار الفني للفعالية -للجزيرة نت- إن الفعالية هي الملتقى الأول للهجانة على مستوى العالم، وستشهد أول ميثاق دولي للهجن، وكذلك إنشاء أول أكاديمية دولية للهجن، وهو عمل أكاديمي ضخم يخدم مسيرة دولة قطر في تطوير نشاط الإبل والاهتمام بالتراث.

ويضيف أن وجود أكاديمية دولية للهجن سيعمل على حوكمة قطاع الهجن، وسيزيد معدل البحوث والدراسات في هذا القطاع، سواء في الأمور المتعلقة بالصحة والمنتجات أو حتى المتعلقة بالثقافة، وكذلك في مجال السباقات والمهرجانات وإدارة الهجن في الأندية والاتحادات.

ويوضح أن الميثاق الدولي للهجن سيكون الأول من نوعه، وهو دليل غير ملزم لطريقة تداول أنشطة وأعمال الهجانة عالميا والحفاظ عليها، حيث سيساعد الهجن التطور عالميا، كما سيسهم هذا الميثاق في أن تكون النظرة الدولية للهجن إيجابية، فهو قطاع بدأ ينظم نفسه ويضع أسسا ومبادئ للعمل.