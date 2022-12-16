قبل المباراة النهائية للمونديال.. ماكرون يجدد ثقته بمنتخب "الديوك" وهذا رأيه في ميسي

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على سؤال أحد المراسلين حول مدى تخوفه من قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرا إلى ثقته في قدرات لاعبي منتخب بلاده في إحراز لقب مونديال قطر 2022.

ويلتقي منتخب "الديوك" بعد غد الأحد مع نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل في المباراة النهائية، وهذا هو التأهل الرابع، والثاني على التوالي.

وقال أحد الصحفيين موجهًا حديثه لماكرون "ما مدى خوفك من ميسي؟" ليرد عليه الرئيس الفرنسي ضاحكًا "إنه لاعب عظيم عندما يلعب في باريس".

وأضاف "أنا أفضل رؤيته عندما يلعب في باريس أكثر من وجوده بالمنتخب الوطني. سنفعل كل ما بوسعنا، لدينا احترام كبير لهذا الفريق، هو رائع بالفعل".

واستدرك "الفريق الفرنسي جاهز تمامًا، لدينا خبرات كبيرة ولاعبين صغار، وأعتقد أن هذا الخليط بلا شك رائع، وأنا واثق للغاية في تلك الكيمياء التي تجمع المنتخب".

واختتم ماكرون بالقول "الفريق لديه الرغبة والتنوع، بالإضافة إلى 68 مليون مواطن فرنسي خلفهم، وأنا حقًا فخور بهم للغاية".

وقبل يومين، حسم منتخب فرنسا مواجهته أمام المغرب 2-صفر، وتأهب لمواجهة الأرجنتين في نهائي "مونديال قطر 2022".

وكان الرئيس الفرنسي قد هنأ -الأربعاء- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حسن تنظيم مونديال كرة القدم.

جاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين في ملعب البيت، حيث يجري ماكرون زيارة للدوحة لحضور جانب من مباريات المونديال، بحسب بيان الديوان الأميري القطري.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل ماكرون إلى العاصمة القطرية لحضور مباراة منتخب بلاده ضد المغرب في دور النصف النهائي.