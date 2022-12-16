رئيس الفيفا: إيرادات نسخة مونديال 2022 في قطر قياسية والمباريات بلا شغب

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إن مجلس الفيفا مدح بالإجماع النسخة الحالية لبطولة كأس العالم في كرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر هذه الأيام، واعتبر أنها "حققت نجاحا باهرا".

وأضاف إنفانتينو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة أن كل المباريات التي لُعبت حتى الآن في البطولة (62 مباراة) مرت دون أي شغب أو تجاوزات، وأشار إلى أن 3.27 مليون مشجع حضروا المباريات حتى الآن، بينما سجلت نسخة 2018 في روسيا حضور 3.03 مليون مشجع.

وأوضح أن 88 ألفا و966 شخصا هي أعلى نسبة حضور في مونديال قطر، وسجلت في مباراة الأرجنتين والمكسيك على ملعب لوسيل الذي سيشهد نهائي الكأس بين فرنسا والأرجنتين بعد غد الأحد.

وكشف رئيس الفيفا أن مباريات كأس العالم في قطر 2022 شاهدها حتى الآن 5 مليارات مشاهد حول العالم، وأن إيرادات هذه النسخة بلغت 7.5 مليارات دولار، بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة.

وأكد إنفانتينو أن "كرة القدم وحدت العالم بالفعل"، وأن "النسخة الحالية نجحت نجاحا باهرا"، وشكر قطر على "تقديم النسخة الأفضل للمونديال على الإطلاق"، وقال إن كثيرين من كل أنحاء العالم جاؤوا لقطر وتعرفوا على الثقافة العربية.

وعبر رئيس الفيفا عن إعجابه بالمستوى المميز الذي ظهر به منتخب المغرب في مونديال قطر، وبلوغه نصف النهائي في أول إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ المسابقة، وقال "سعيد للغاية بالمستوى الرائع الذي وصلت إليه كرة القدم الأفريقية في مونديال قطر، أداء المنتخب المغربي في البطولة كان رائعا واستثنائيا".