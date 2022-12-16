الأهداف والأموال والألقاب.. 20 رقما لليونيل ميسي قبل نهائي كأس العالم 2022

يستعد النجم ليونيل ميسي لخوض أهم مباراة في مسيرته الكروية، ويتطلع لتتويج مشواره مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم حين يواجه منتخب فرنسا بعد غد الأحد في نهائي مونديال قطر 2022.

وقبل المباراة النهائية، نستعرض هنا أبرز الأرقام في مسيرة ميسي (35 عاما):