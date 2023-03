أصيب بمرض في القلب وكاد يعتزل التحكيم.. الفيفا يحتفي بحكم نهائي مونديال قطر

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي سيدير المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، بين فرنسا والأرجنتين بعد غد الأحد على ملعب لوسيل.

ونشر حساب الفيفا عبر تويتر، تغريدة تناولت مسيرة مارتشينياك، مشيرا إلى أن الحكم البولندي بدأ مسيرته الدولية في 2011، وكان أول ظهور له في كأس العالم في النسخة الماضية "روسيا 2018".

واضطر الحكم البالغ 41 عاما إلى الابتعاد قليلا عن كرة القدم بسبب إصابته بمشكلة صحية تتمثل في عدم انتظام ضربات القلب، قبل أن يعود من جديد ويصل إلى قيادة مباراة الدور النهائي في مونديال قطر.

2011: Became a FIFA referee

2018: Refereed at first #FIFAWorldCup tournament

2021: Took time out due to a heart illness

2022: Appointed as referee for the #FIFAWorldCup Final

