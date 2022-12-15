"لا تحزن لقد صنعت التاريخ".. مبابي يواسي صديقه حكيمي بعد هزيمة المغرب

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي رسالة مواساة إلى زميله في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، بعد خروج "أسود الأطلس" على يد "الديوك" من الدور نصف النهائي في "مونديال قطر 2022".

وشارك مبابي عبر صفحاته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بحكيمي بعد نهاية اللقاء لحظة حديثهما مع بعضهما وتبادل القصمان، معلقا عليها "لا تحزن يا أخي، الجميع فخور بما فعلته، أنت صنعت التاريخ يا أشرف".

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من المتابعين، وحصدت أكثر من 6.7 ملايين إعجاب على حساب مبابي على إنستغرام، كما ردّ حكيمي على زميله "أحبك يا أخي".

أما على حساب مبابي على موقع تويتر، فحظيت الصورة بإعجاب أكثر من نصف مليون متابع وتجاوزت 40 ألف إعادة تغريد وآلاف التعليقات.

وتجمع بين حكيمي ومبابي علاقة قوية منذ أن انضم الظهير الأيمن المغربي لصفوف سان جيرمان، وكانا قد التقيا سابقا في قطر قبل مواجهة المنتخبين على هامش مشاركتهما بكأس العالم 2022.

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حسم وتأهل

والليلة الماضية، حسم منتخب فرنسا مواجهته أمام المغرب 2-صفر، وتأهل لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

وكان منتخب المغرب -الذي بات أول فريق عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي في كأس العالم- ندا حقيقيا لنظيره الفرنسي، وكان الطرف الأفضل في الكثير من فترات اللقاء، حيث أهدر نجومه العديد من الفرص المحققة للتسجيل.

وأمام أكثر من 68 ألف متفرج -بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- تقدم منتخب "الديوك" -الذي يحلم بأن يصبح أول من يحتفظ باللقب منذ فعلتها البرازيل قبل 60 عاما- بهدف مبكر حمل توقيع ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف الفرنسيون الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.