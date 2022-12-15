كيف هزمت فرنسا المغرب بنصف نهائي مونديال قطر؟ لاعبون من منتخب "الديوك" يجيبون

بينما المعركة الكروية بين منتخبي المغرب وفرنسا تحتدم فوق أرضية ملعب البيت المونديالي -الذي ودع مونديال قطر قبل مباراتين من نهايته- كانت هناك مواجهة تكتيكية -خاصة من على دكة البدلاء- بين مدربي المنتخبين وليد الركراكي وديدييه ديشان.

ومنذ الدقيقة الأولى كان واضحا أن منتخب فرنسا يلعب بواقعية لا بصفته بطلا للعالم، ويحترم الخصم الذي يواجهه بعد المشوار الخرافي لمنتخب "أسود الأطلس" في المونديال القطري بتصدره مجموعته وهزيمته بلجيكا وإقصائه إسبانيا والبرتغال من المونديال.

وهذه الواقعية أمام المنتخب المغربي أثمرت هدفا مبكرا وسيّر ديشان الشوط الأول لمصلحته وبالنتيجة التي أرادها رغم أن المغرب كان قاب قوسين من التعادل، قبل أن يضيف منتخب "الديوك" هدفا ثانيا وينهي المباراة.

لكن، ما الإستراتيجية التي اعتمدها ديشان لكي ينجح في الهروب من الفخ المغربي الذي وقع فيه كبار أوروبا؟

طرحنا هذا السؤال على لاعبي منتخب فرنسا، وكان أولهم راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت ومسجل الهدف الثاني لبلاده من أول لمسة، والذي قال "حصّنا خط الدفاع ولعبنا بقوة وخرجنا بشباك نظيفة وسيّرنا المباراة كما نريد، متى نرفع النسق ونخفضه، نجحنا في كسب الوقت لمصلحتنا حتى حصلنا على ما نريد".

ويرى جول كوندي مدافع برشلونة أن "المباراة كانت قاسية وتطلبت مجهودا بدنيا كبيرا للفوز فيها، وهذا ما كنا نتوقعه نظرا للمستوى الذي قدمه المغرب في مبارياته السابقة، والمدرب وضع خطة مرنة للتكيف مع هجوم المغرب وعدم ارتكاب الأخطاء".

وأقر بأن "المنتخب الفرنسي فقد السيطرة على المباراة في بعض فترات المباراة وتراجع مستواه، ولكننا بالتضامن والانضباط استطعنا الفوز بمباراة كانت شاقة وصعبة ومعقدة، فمنتخب المغرب لديه لاعبون من أصحاب المهارات وبجودة كروية عالية ويلعبون بأفضل فرق العالم، وحاولوا أن يصنعوا فرصا بتمريرات سريعة ومحكمة، ولكننا تصدينا لها ومنعناه من الوصول إلى هدفه".

أما أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد والفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة فقال "المغرب أبهرني وقدم مستوى رائعا، ومن الناحية التكتيكية كان أداؤه عاليا وصنع فرصا، والهدف المبكر الذي سجلناه في أول 5 دقائق من المباراة أراحنا، وصعّب المباراة على الخضم، لم يكن فوزا سهلا، بل عانينا للخروج بنتيجة إيجابية".

وتابع "كنا ندافع بشراسة ونهاجم بضراوة، وحاولنا الاستحواذ على الكرة وحرمان الخصم منها، وأفضل ما حصل معنا أننا نلعب مباريات صعبة ومستواها تصاعدي حتى نصل إلى النهائي جاهزين".

بدوره، تحدث ثيو هيرنانديز ظهير ميلان وصاحب الهدف الأول لمنتخب فرنسا عن "المعاناة التي مر بها في المباراة لإيقاف لاعبي منتخب المغرب الذين يعدون من بين الأفضل في العالم، ولهذا كان علينا بذل مجهود مضاعف لإيقافهم".

ويشير أوريلين تشواميني لاعب وسط ريال مدريد إلى أن "المدرب ديشان عدل الخطة التي كان يعتمدها وعزز جهة اليسار لمنتخبنا التي كانت المفضلة لدى المغرب لشن الهجمات، واستطاع من خلال هذه التعزيزات وقف الخطورة".

وتابع أن "المغرب منتخب قوي ويخلق المشاكل لأي فريق يواجهه، واستطاع أن يصنع فرصا وعانينا أمامه، وهذا ترجم مجهودا بدنيا بذله جميع اللاعبين".

حسم منتخب فرنسا مواجهته أمام المغرب 2-صفر، وتأهل لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وكان منتخب المغرب -الذي بات أول فريق عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي في كأس العالم- ندا حقيقيا لنظيره الفرنسي، وكان الطرف الأفضل في الكثير من فترات اللقاء، حيث أهدر نجومه العديد من الفرص المحققة للتسجيل.

وأمام أكثر من 68 ألف متفرج -بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- تقدم منتخب فرنسا -الذي يحلم بأن يصبح أول منتخب يحتفظ باللقب منذ فعلتها البرازيل قبل 60 عاما- بهدف مبكر حمل توقيع ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة.