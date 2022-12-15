قدّم دعما للمستشفيات وأندية الهواة في المغرب.. زياش يتبرع بمكافآته مع المنتخب للجمعيات الخيرية

يحرص حكيم زياش نجم منتخب المغرب وتشلسي الإنجليزي على التبرع للجمعيات الخيرية بقيمة المكافآت التي يحصل عليها بعد كل ظهور مع "أسود الأطلس"، بما فيها كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وفي وجود زياش، بلغ منتخب المغرب الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يخسر من فرنسا صفر-2، وسيخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا السبت القادم على ملعب خليفة الدولي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن زياش لم يدخل إلى حسابه أي دولار من مشاركاته مع منتخب المغرب، إذ اعتاد التبرع بكامل المكافآت للجمعيات الخيرية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الصحفي المغربي خالد بيضون قوله إن زياش (29 عاما) لم يحتفظ بأي أموال منذ خوضه أول مباراة بقميص المغرب عام 2015.

وأكدت أن نجم تشلسي سيتقاضى مكافأة تصل إلى 262 ألف جنيه إسترليني (نحو 300 ألف يورو)، بعد وصول المغرب إلى المربع الذهبي في كأس العالم 2022 في قطر.

وسيكون مصير هذه المكافأة كسابقاتها، إذ سيدفع زياش كامل المبلغ للفقراء في المغرب، وفق معلومات الصحيفة البريطانية.

وإضافة إلى كل ذلك، فإن زياش يستأجر طائرة خاصة في كل مرة يتم استدعاؤه فيها لتمثيل منتخب المغرب، ويصطحب معه زملاءه الموجودين في إنجلترا، الذين تمت دعوتهم للمنتخب الوطني.

كما أشارت إلى أن نجم أياكس أمستردام السابق قدّم أكثر من مرة تبرعات لأندية هواة ومستشفيات في المغرب.

وعلى الرغم من أن زياش مرّ بفترة صعبة مع تشلسي قبل كأس العالم، فإنه ظهر بمستوى لافت خلال مونديال قطر، وكان له دور بارز في التأهل لنصف النهائي.

وفاز منتخب المغرب على بلجيكا وكندا، وسبق ذلك التعادل سلبيا مع كرواتيا في مرحلة المجموعات، ثم تجاوز إسبانيا في دور 16، والبرتغال في ربع النهائي، قبل أن تتوقف هذه المغامرة في نصف النهائي.

وبعد الخسارة من فرنسا، وجه زياش رسالة شكر للجمهور المغربي، وذلك عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، وكتب "أشعر بالخيبة والأسى بعد الخسارة، لكنني فخور بزملائي الرائعين، لم نستسلم ونافسنا إلى النهاية، وما كان ذلك ليتحقق لولا دعمكم ومساندتكم".

وأضاف "أريد أن أعبر لكم عن تقديري واحترامي وحبي لكم ولكل فرد منكم، أشكركم جميعا، لقد صنعنا التاريخ جميعا، القصة لم تنته بعد، نراكم يوم السبت في مباراة كرواتيا". وختم "الله.. الوطن.. الملك"، مع رمز قلب.

من جانب آخر، أكدت الصحيفة البريطانية أن زياش منفتح للرحيل عن تشلسي عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل، من أجل المشاركة بشكل دائم، وقد تكون وجهته القادمة نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي.