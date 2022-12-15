فرناندو سانتوس يترك تدريب البرتغال بعد الخروج المخيب من كأس العالم

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن فرناندو سانتوس سيرحل عن تدريب المنتخب بعد الخسارة أمام المغرب، والخروج المخيب من ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وتعرّض منتخب البرتغال لخسارة مفاجئة صفر-1 أمام المغرب يوم السبت الماضي، وهي المباراة التي استبعد فيها المدرب سانتوس هداف البرتغال التاريخي كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية.

وتولى سانتوس -الذي أثارت خططه انتقادات في البرتغال وخارجها- المسؤولية في 2014 وقاد المنتخب في 109 مباريات.

وتوصل الاتحاد البرتغالي وسانتوس لاتفاق لفسخ العقد الذي كان يربط الطرفين إلى عام 2024. وذكر الاتحاد في بيان "بعد أن قدّم المنتخب البرتغالي أداء رائعًا في نهائيات بطولة كأس العالم بقطر، يتفهم الاتحاد وفرناندو سانتوس أن الوقت حان لبدء دورة جديدة".

وأضاف "أثناء تولي سانتوس قيادة المنتخب، فازت بلدنا للمرة الأولى ببطولتين دوليتين: يورو 2016، التي لا تُنسى، ودوري أمم أوروبا في 2019".

وبالإضافة للقبين اللذين تُوّج بهما المنتخب البرتغالي، أصبح فرناندو سانتوس أكثر مدرب تولى قيادة الفريق، وأكثر مدرب قاده لتحقيق انتصارات.

وتوجّه الاتحاد البرتغالي بالشكر لسانتوس وجهازه الفني على الخدمات التي قدّموها على مدار 8 سنوات، قائلًا "كان شرفًا لنا أن نعتمد على مدرب وشخص كفرناندو سانتوس".