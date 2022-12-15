مشجع فرنسي سعيد لأنه كان "ضحية" كرة مبابي

خطف النجم الفرنسي كيليان مبابي الأنظار بلقطة خارج ملعب مباراة منتخبه أمام المغرب -أمس الأربعاء- في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقبل بداية المباراة ظهر مبابي وهو يتوجّه خلال العمليات الاحمائية نحو المدرجات خلف المرمى للاطمئنان على أحد المشجعين، وتبيّن -لاحقًا- أن لاعب باريس سان جيرمان كان يسعى لمعرفة حالة مشجع بعد أن أصابه بكرة سدّدها، واتجهت نحو المدرجات بدلًا من المرمى.

A l’échauffement, @KMbappe à mis une frappe directement dans le visage d’un supporter français en tribune (on attrape pas toujours la lucarne).

Réaction pleine de classe 👍🏼🇫🇷 #FRAMAR @IF_Supporters pic.twitter.com/M7j20aSFNp — Guillaume Auprêtre (@GuillaumeApr) December 14, 2022

ورغم أن تصويبة مبابي القوية أصابت المشجع الفرنسي وسبّبت له بعض الآلام؛ فإنه عاش لحظات مميزه مع أحد أفضل لاعبي العالم، وهو ما شاركه فيه عدد آخر من مشجعي فرنسا، الذين كانوا موجودين على مقربة منه.

وقال المشجع الفرنسي -في مقطع مرئي نقله موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي- "لقد كانت كرة قوية أصابتني في الوجه، ولا أذكر شيئًا بعد ذلك، لم أدرك أن مبابي جاء للاطمئنان عليّ إلا لاحقًا لمّا شاهدت المقاطع التي صورها المشجعون بجانبي".

وأضاف "كانت لحظات رائعة شعرت بفرحة كبيرة وإحساس مميز عندما جاء كيليان للاطمئنان عليّ، عمومًا احتفظت بالكرة التي صدمتني في الوجه، وأتمنى أن أحظى بفرصة الحصول على توقيع مبابي عليها".

🇫🇷 On a retrouvé le supporter français complètement sonné par une frappe de Mbappé à l'échauffement ► https://t.co/BKkXOROJcQ pic.twitter.com/HItJU7QSG5 — RMC Sport (@RMCsport) December 14, 2022

وخطف مبابي، وزميله في باريس سان جيرمان الفرنسي ومدافع منتخب المغرب أشرف حكيمي، الأضواء قبل بداية المباراة؛ إذ ظهر اللاعبان اللذان يرتبطان بعلاقة صداقة قوية معًا قبل بداية المباراة وتعانقا طويلًا، قبل أن يتبادلا القميصين بعد نهاية المباراة بفوز فرنسا 2 ـصفر.