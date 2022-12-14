نائب رئيس اتحاد الكرة الألماني: بعض الانتقادات الموجهة إلى قطر قاسية ويجب احترام ثقافة الدولة وتاريخها

وصف نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم روني تسيمرمان بعض الانتقادات التي وُجّهت إلى قطر بأنها قاسية للغاية، مؤكدًا ضرورة احترام ثقافة وتاريخ الدولة التي تستضيف -حاليًا- كأس العالم 2022.

وقال تسيمرمان -اليوم الأربعاء- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إن الانتقادات التي وُجّهت لمنح قطر حق استضافة كأس العالم في 2010 "كانت مُسوّغة؛ ولكن هذه الإدانة الشاملة لم تكن الطريقة الصحيحة".

وأضاف "أرى أن الرفض العام والمطلق مبالغة؛ لأنه لا يقود لأي شيء سوى الرفض من الجانب الآخر".

وأكّد تسيمرمان أن قطر "غيّرت الكثير من الأمور بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة، وكذلك فيما يتعلّق بظروف العمل للعمّال الأجانب".

وشدّد على أنه في الوقت "الذي لا يرغب فيه التقليل من المشكلات"؛ فإن الحديث مع المواطنين والعمّال الأجانب والأوروبيين الذين يعيشون في قطر منذ سنوات عدة، أظهر له صورة مختلفة عن تلك المرسومة في ألمانيا.

وأوضح تسيمرمان "لقد حضرت إلى دولة عربية للمرة الأولى في حياتي، وبعد كل التقارير السلبية، وبكل صراحة فوجئت للغاية من الانفتاح والودّ لدى استقبالنا".