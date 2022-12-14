لقي نجاحا كبيرا في مونديال قطر.. 400 لاعب يراقبون مستواهم عبر تطبيق "فيفا بلاير"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) تحقيق تطبيق "فيفا بلاير" (FIFA Player) الذي أطلقه نجاحا كبيرا في مونديال قطر 2022، باعتباره أداة تحليل تحسّن وصول اللاعبين إلى بيانات المباريات والاستفادة منها.

ووفق بيان نشره الفيفا عبر موقعه، فإن التطبيق يوفر الفرصة لكل لاعب للوصول إلى بيانات أدائه الفردي مصحوبة بمقاطع الفيديو من المباراة التي خاضها، وذلك بعد دقائق من انتهاء المباراة.

وسجل 400 لاعب في التطبيق الذي طوّر من قبل قسم تكنولوجيا كرة القدم والابتكار لدى الفيفا، بناء على مداخلات من لاعبين محترفين وبالتعاون مع الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين.

ونقل الفيفا تجربة قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش مع التطبيق، وقال مودريتش "يساعدك التطبيق على التعرف على الأخطاء التي ارتكبتها أثناء المباراة".

وأضاف "في بعض الأحيان تتعرض لأشياء أو سيناريوهات متكررة على أرض الملعب في مباراتين مختلفتين، وباستخدام هذا التطبيق يمكنني رؤية الخطأ الذي قمت به في تلك اللحظة ومحاولة تصحيحه في المباراة التالية".

وكشف نجم ريال مدريد عن عشقه مشاهدة مقاطع الفيديو بعد كل لقاء، وقال بهذا الخصوص "أحب منذ بداية مسيرتي دائما مراجعة أبرز لقطات المباراة، ومعرفة ما كان بإمكاننا أن نقوم به بشكل أفضل".

وإلى جانب مودريتش لم يخفِ السويسري شيردان شاكيري إعجابه الكبير بهذا التطبيق، وقال "يمكنك أن تعرف كيف كان أداؤك في الملعب، كما توجد صور أيضا، ولذا أرى أنها فكرة جيدة جدا من الفيفا، أنا أحب التطبيق جدا، وهو بالفعل شيء لم يكن موجودا من قبل".

من جانبه، قال رئيس قسم التطوير العالمي لكرة القدم لدى الفيفا أرسين فينغر "يحصل اللاعبون على تحليل لأدائهم من خلال لغة كرة القدم التي طورناها، وسيعتادون على الطريقة التي نحلل بها المباراة، اللاعبون أذكياء للغاية، وعادة ما يتأقلمون بسرعة، سنجعل جودة أدائهم متاحة، وهذا هو الهدف من لغة كرة القدم".

أما عالم بيانات كرة القدم لدى الفيفا بهاء الدين الفقير فقال "يتم دمج هذه البيانات ومزامنتها مع الفيديو، لتساعدنا على إرسال جميع اللحظات المهمة من المباراة إلى اللاعب مباشرة بعد انتهاء المباراة".

وأضاف "أعتقد أن هناك أكثر من 400 لاعب يستخدمون التطبيق بعد المباراة، وهو بالطبع مثير للغاية، وهذا يضع معيارا جديدا لتوزيع بيانات كرة القدم في المستقبل".