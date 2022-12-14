حسم منتخب فرنسا مواجهته أمام المغرب 2-صفر، وتأهل لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وعلى ملعب البيت في منطقة الخور تعرض منتخب المغرب لضربة مبكرة بإصابة المدافع نايف أكرد قبل انطلاق المباراة مباشرة ثم زميله القائد رومان سايس الذي خرج في الدقيقة الـ21.

وكان منتخب المغرب -الذي بات أول فريق عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي في كأس العالم- ندا حقيقيا لنظيره الفرنسي، وكان الطرف الأفضل في الكثير من فترات اللقاء، حيث أهدر نجومه العديد من الفرص المحققة للتسجيل.

وأمام أكثر من 68 ألف متفرج -بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- تقدم منتخب فرنسا -الذي يحلم بأن يصبح أول منتخب يحتفظ باللقب منذ فعلتها البرازيل قبل 60 عاما- بهدف مبكر حمل توقيع ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة.

واقترب أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لفرنسا من إضافة الهدف الثاني، لكنه سدد بقوة في القائم في الدقيقة الـ17.

وقبل الاستراحة بدقيقة واحدة سدد المغربي جواد الياميق ركلة مقصية مذهلة، لكنها ارتدت من القائم ليهدر فرصة إدراك التعادل.

وفي الشوط الثاني دخل منتخب المغرب بنية إدراك التعادل، وأهدر لاعبوه أخطر الفرص، قبل أن يتمكن راندال كولو مواني من تعزيز تقدم المنتخب الفرنسي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ79 بعد لحظات من دخوله بديلا لعثمان ديمبيلي.

وسيلعب المنتخب الفرنسي مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل على ملعب لوسيل، وهذا هو التأهل الرابع لمنتخب "الديوك" للمباراة النهائية في المونديال، والثاني على التوالي.

وتوقف مشوار المغرب الناجح في المونديال عند نصف النهائي بعد تحقيق إنجازين تاريخيين ببلوغه ربع النهائي على حساب إسبانيا بركلات الترجيح، ثم نصف النهائي على حساب البرتغال في أول إنجاز لمنتخب عربي وأفريقي يبلغ دور الأربعة.

وسيكون أسود الأطلس على موعد مع فرصة الحصول على المركز الثالث حين يواجهون كرواتيا في المباراة الترتيبية يوم السبت المقبل على ملعب خليفة الدولي.