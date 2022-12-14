بمنحوتة "الرغبة في الفوز".. فنان سويسري يقدم منحوتة فنية للتعريف بثقافة ومونديال قطر

الدوحة- لدى الفنان السويسري ديفيد بفولكي تقليد في صنع منحوتات خاصة لبطولات كأس العالم لكرة القدم، ومنحوتة "الرغبة في الفوز" احتفاء بمونديال قطر 2022، هي آخر إنجازاته الفنية ضمن مجموعته "أعمال النصر"، التي بدأت في مونديال فرنسا قبل 24 عامًا.

وتحتفي منحوتة "الرغبة في الفوز" بتراث ومظاهر الحياة والثقافة في دولة قطر، وهي عبارة عن قطعة فنية عرضها 4 أمتار وطولها نحو مترين، على شكل قارب تقليدي يتخذ ستة أشكال فنية مختلفة طبقًا لزاوية الرؤية.

وتم عرض العمل الفني بالنادي السويسري بمنطقة ميناء الدوحة القديم، واستغرق نحته أكثر من شهر، عبر إنشاء منحوتات ونقوش بارزة، وتزيينها بأوهام بصرية متعددة ومعقدة للغاية، لا يمكن تمييزها بشكل كامل، إلا عندما يُنظر إلى العمل من منظور معين.

ثقافة قطر في منحوتة "الرغبة في الفوز"

ويوضح الفنان السويسري ديفيد بفولكي أنه يستخدم تقنيات خاصة في نحت أعماله الفنية، تسمح له بوضع أفكار وموضوعات مختلفة بجانب بعضها بعضًا، ليظهر العمل الفني بصورة مبدعة ومعبّرة عن أكثر من فكرة ورسالة.

ويقول بفولكي للجزيرة نت إن "منحوتة "الرغبة في الفوز" الخاصة بمونديال قطر من الأعمال الفنية الرائعة، والتي تحتوي على ستة أشكال مختلفة حسب زاوية الرؤية، وهي تعبّر عن تراث دولة قطر وثقافتها التي يجب على العالم معرفتها من خلال هذا العمل الفني".

وتظهر المنحوتة التي تأخذ شكل القارب التقليدي ستة أشكال، الأول مجسّم عملاق لكأس العالم، والثاني كرة قدم تطفو في السماء، وكلاهما يرمز إلى بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر -حاليًا- وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

أما الشكل الثالث فيظهر شكل صقر باسط جناحيه بعينيه البراقتين، بينما يمثل الرابع شكل وردة الصحراء المتفتحة والزاهية الألوان، ويجسّد الخامس شكل قارب شراعي تقليدي على الأمواج.

وأخيرًا يظهر الشكل السادس في صورة شعلة، وترمز هذه الأشكال إلى الثقافة والتراث وأبرز مظاهر الحياة في دولة قطر.

زيدان ورونالدينهو وميسي

ويضيف النحات السويسري أن مجموعته الفنية "أعمال النصر" بدأت منذ مونديال فرنسا عام 1998 ومستمرة حتى الآن، ووقّع عليها كثير من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، منهم: زين الدين زيدان، ورونالدينيو، وفرناندو توريس، وليونيل ميسي، ولوكا مودريتش، وكليان مبابي، والعديد من النجوم الآخرين.

وتحمل مجموعة "أعمال النصر" تقليدًا خاصًا منذ ظهورها للمرة الأولى في مونديال فرنسا 1998، حيث يقوم الفنان السويسري بفولكي بنحت عمل فني يعبّر عن الدولة المضيفة للمونديال ويروّج لثقافتها، على أن يقوم بعدها الفريقان المتأهلان للمباراة النهائية بالتوقيع على العمل، ومن ثَمّ تُباع اللوحة بعد ذلك في مزاد علني لفائدة أعمال خيرية.

ويوضح بفولكي أنه استغرق أكثر من شهر للانتهاء من منحوتة "الرغبة في الفوز" في المشغل الخاص به في النادي السويسري بمنطقة الميناء القديم، معدًا أن الأجواء في قطر مميزة وإيجابية، وساعدته على الانتهاء من العمل سريعًا.

ويشعر بفولكي بسعادة كبيرة عندما يقوم كل أربع سنوات بعمل فني عن كأس العالم، يربط فيه بين كرة القدم والفن، ويعبّر من خلاله عن ثقافة ومظاهر الحياة في الدول المضيفة للحدث، حسب قوله للجزيرة نت.

وقدّم الفنان السويسري الكثير من الأعمال والمنحوتات الفنية التي تقارب 1500 عمل حتى الآن، بدءًا من الأشياء الصغيرة إلى المنحوتات الضخمة، حيث إنه يملك كثيرًا من الأعمال الفنية المعروضة في العديد من الأماكن العامة في العالم.

واشتُهر بفلوكي في أعماله بابتداع أسلوب فني غير مسبوق تمامًا، يجمع الانصهار بين تخصصات النحت والرسم، ويدمجها مع الوسائط الجديدة وجسم الإنسان، والتقنية المتطورة، حيث تسمح هذه التقنية للفنان بوضع أفكار وموضوعات مختلفة واستكشاف التناقضات والقواسم المشتركة بينها في الفراغات بين هذه الأشكال، إذ تصبح عملية مشاهدة العمل كأنها رحلة اكتشاف.