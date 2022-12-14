الرقصة الأخيرة لمودريتش.. وداع بذكريات رائعة لقائد المنتخب الكرواتي

ودّعت جماهير كرة القدم، النجم الكرواتي لوكا مودريتش بذكرياته الرائعة في "رقصته الأخيرة" بكأس العالم 2022 بعد خروج كرواتيا من نصف النهائي أمام منتخب الأرجنتين، وضياع حلم الوصول إلى النهائي الثاني على التوالي بعد الأول في مونديال روسيا 2018.

وحظي مودريتش (37 عاما) بإشادة واسعة من عشاق كرة القدم حول العالم وعلى مختلف المنصات، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع كرواتيا طوال مسيرته، وتحديدا في آخر نسختين من كأس العالم.

كما أبدى آخرون تعاطفهم معه ومواساتهم له لعدم تمكنه من تحقيق لقب كبير لمنتخب بلاده وصعوبة مشاركته في كأس العالم المقبلة بسبب عمره.

شكرًا لوكا مودريتش على كل الذكريات الرائعة 👏🇭🇷 أفضل لاعب في روسيا 2018 لديه الفرصة لتحقيق البرونزية بعد تحقيق فضية كأس العالم FIFA في نسخته الماضية 🥉@lukamodric10 | @HNS_CFF | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/UnCELCsED6 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 13, 2022

وقال الحساب الرسمي لكأس العالم التابع للفيفا على موقع تويتر "شكرا لوكا مودريتش على كل الذكريات الرائعة، أفضل لاعب في روسيا 2018، ولديه الفرصة لتحقيق البرونزية بعد تحقيق فضية كأس العالم في نسخته الماضية.

شكرًا لوكا مودريتش على كل المباريات الرائعة التي قدمتها في كأس العالم FIFA في كل نسخه حتى الآن 👏🇭🇷#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 | @lukamodric10 pic.twitter.com/VcgP76lT24 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 13, 2022

وانتشرت على مواقع التواصل، صور لمواساة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لزميله السابق في ريال مدريد بعد نهاية اللقاء بإقصاء كرواتيا إثر الهزيمة من الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

أنخل دي ماريا يواسي لوكا مودريتش بعد الإقصاء 💙#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/wCxFDuqFae — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 13, 2022

يأتي ذلك، في حين اكتفى الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع تويتر بنشر صورة مودريتش وهو حزين بعد الخروج ووضع عليها رمز تعبيري "قلب مكسور".

أما المحلل الرياضي أحمد عطا فكتب في منشور على صفحته عبر موقع فيسبوك، مودعا قائد كرواتيا "وداعا لوكا مودريتش، لقد كانت أياما رائعة في كأسي عالم وأداء سيظل خالدا في الذاكرة، قلبي كان معاك في 2018 واحترامي لم يفارقك في 2022".

وعلى موقع إنستغرام، قال الخبير في سوق انتقالات اللاعبين الإيطالي فابريزيو رومانو "آخر رقصة في كأس العالم للأسطورة، يستحق احترام جميع اللاعبين ومشجعي كرة القدم على هذا الكوكب، فقد وصل إلى نهائي كأس العالم عام 2018، ووصل إلى نصف النهائي عام 2022".

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ورأى رومانو أن مودريتش يتمتع بالجودة والأناقة، ووصفه بأنه "رمز بلده في كل مباراة منذ أن كان طفلا"، مشيرا إلى فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2018 وتحقيق 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا.

ووجّه الصحفي ياسر الحسني، الشكر لمودريتش، معتبرا أنه سيبقى أسطورة من أساطير كرة القدم وصاحب التاريخ الكروي الحافل بالإنجازات.