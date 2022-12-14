أسود الأطلس وأوناحي ومسيرة الديوك.. إليك الأسئلة الأكثر بحثًا عن مباراة المغرب وفرنسا

استحوذت مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي في نصف نهائي مونديال قطر 2022 -التي تقام مساء اليوم الأربعاء- على اهتمام رواد الإنترنت خلال الأيام الماضية، حيث اهتم كثيرون بالبحث عن الفريقين، ومعرفة تفاصيل المباراة.

وفي بيان خاص لوكالة سند للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة، قدّمت شركة غوغل معلومات مفصّلة حول طبيعة الأسئلة التي أراد رواد المنصات معرفتها حول المباراة.

وجاء في طليعة اهتمامات المستخدمين: معرفة التشكيل الأساسي الذي سيدخل به المنتخب الفرنسي المباراة، وهو الأمر الذي شغل المنصات المغربية بشكل كبير.

كما تصدّر اللاعب المغربي عز الدين أوناحي عمليات البحث في المغرب وفرنسا، حيث بحث كثيرون بعبارة "اللاعب رقم 8 في منتخب المغرب"، وذلك بعد الأداء المميز له منذ بداية البطولة، والذي لفت الأنظار.

وكذلك تساءل كثيرون عن اللاعب رقم 21، وهو وليد شديرة، والذي تعرّض للطرد في مباراة البرتغال رغم نزوله بديلًا خلال الشوط الثاني.

كما اهتم بعض المتابعين في المغرب بمعرفة مسيرة المنتخب الفرنسي في البطولة، حيث جاء ضمن قائمة الأسئلة المتصدّرة: أسئلة حول المنتخبات التي واجهتها فرنسا منذ بداية البطولة، وكذلك خطة الفريق المعتادة.

وشغلت الإصابات في الفريق المغربي كثيرين في المغرب، وتصدّر البحث عن المصابين محرك البحث الشهير، وذلك بعد خروج أكثر من لاعب مصاب؛ على رأسهم قائد الفريق رومان سايس.

كما برزت بين المستخدمين في فرنسا أسئلة عديدة حول المنتخب المغربي، وتصدّر اللاعب أشرف حكيمي الاهتمامات، وتساءل بعض الجمهور عن حياته وإجادته للفرنسية.

كما سأل آخرون عن قيمة المنتخب المغربي التسويقية، حيث أثار أداء الفريق المميز تساؤلات عن قيمة اللاعبين وأنديتهم.

وكذلك دفع الأداء المميز للمنتخب المغربي للبحث في فرنسا عن مدرب الفريق وليد الركراكي، الذي تركّزت مسيرته التدريبية داخل المغرب، ولم يحظَ بشهرة واسعة في فرنسا رغم مولده هناك.





كما حضر -عبر قائمة الأسئلة الأكثر رواجًا خلال الأيام الأخيرة- سؤال حول سبب تسمية المنتخب المغربي بأسود الأطلس، وهو اللقب الشهير الذي يُعرف به الفريق.

ويلتقى الفريقان في العاشرة مساء اليوم -بالتوقيت المحلي- في مواجهة حاسمة، حيث سيلاقي الفائز منها المنتخب الأرجنتيني في النهائي، بينما سيواجه الخاسر المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركزين: الثالث والرابع.