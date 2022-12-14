أزاح من طريقه دي ماريا.. خوليان ألفاريز الهداف الذي شدّ عضد ميسي في رحلته نحو التتويج بكأس العالم

نجح أسطورة منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي في مواصلة حملته للظفر باللقب الأسمى، وهو التتويج الوحيد الذي ينقص مسيرته الكروية الملهمة: كأس العالم، لكنه في طريقه تلك وجد لنفسه مساعدًا مثاليًا، وهو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي جوليان ألفاريز الذي كان خلال مباراة كرواتيا -الثلاثاء الماضي- واحدًا من أبرز نجوم موقعة ملعب لوسيل بين الأرجنتين وكرواتيا.

وتحصّل ألفاريز على ركلة جزاء، سجّل منها قائده ميسي الهدف الأول، ثم سجّل هدفين ختم بهما الفوز بثلاثية نظيفة على كرواتيا في نصف النهائي، ليعبر منتخب التانغو للدور النهائي لمونديال قطر 2022، ويستمر في ملاحقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 36 عامًا.

وكان المهاجم -البالغ من العمر 22 عامًا- عاملًا حاسمًا في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال قطر 2022، رغم أنه لم يكن من الأسماء التي سُلّطت عليها الأضواء في البداية؛ إذ كان مقررًا أن يلعب أنخل دي ماريا دور المساعد المتميّز لـ"البرغوث" ميسي، على غرار مونديال روسيا 2018، أو أن يحظى بتلك المهمة مهاجم إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيز، الذي كان دوره محوريًا في الفوز بلقب كوبا أميركا عام 2021.

لكن الأول عاد من إصابة ولم يكن في أفضل حالاته البدنية، بينما يعيش الثاني أزمة ثقة بعدما أخفق في التسجيل بكأس العالم الحالية.

واستخدم المدرب ليونيل سكالوني المهاجم الشاب في بداية مشاركة الأرجنتين في النهائيات بديلًا أمام السعودية، عندما مُني بخسارة 2-1، ثم أمام المكسيك عندما منح دخوله في الشوط الثاني ديناميكية ورونقًا للأداء الأرجنتيني، الذي أنهى المباراة بالفوز بثنائية نظيفة.

ثقة سكالوني بألفاريز لا تخيب

وفي المباراة التالية أمام بولندا -وهي الحاسمة لضمان عبور زملاء الحارس مارتينيز للدور الثاني- كان جوليان أساسيًا في تشكيلة المدرب سكالوني، ولم يخيّب المهاجم الشاب تلك الثقة التي منحه إياها مدربه، ذلك أنه حوّل تمريرة في منطقة الجزاء من زميله السابق في ريفر بلايت إنسو فرنانديز في الشباك، ليدعم تقدّم الأرجنتين 2- صفر، وفوزها في مباراة أنهت بها المجموعة الثالثة متصدّرة .

وتألّق ألفاريز مرة أخرى في دور الـ 16 أمام أستراليا، وكان الهدف الثاني -أيضًا- من نصيبه، عندما اعترض كرة إثر خطأ فادح من الحارس الأسترالي وأسكنها الشباك، مساهمًا في استمرار حلم ميسي بالفوز بكأس العالم، وذلك بالتأهل لربع النهائي.

وفي سهرة مثيرة -الثلاثاء الماضي- شهدت حضورًا جماهيريًا هو الأعلى حتى الآن في البطولة، وعلى ملعب لوسيل؛ شدّ الفارير عضد قائده ميسي مرة أخرى، ونجح في حلّ اللغز الكرواتي الذي كان فعّالًا حتى مباريات قبل نصف النهائي، واستغل ألفاريز خطأ دفاعيًا بالتغطية من المخضرم ديان لوفرين، بعد تمريرة جميلة من فرنانديز، فانفرد بالحارس دومينيك ليفاكوفيتش، الذي أسقطه أرضًا ليحتسب الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ركلة جزاء بعد نحو نصف ساعة على البداية، فترجمها ميسي إلى هدف أول أشعل به حماسة الجماهير الأرجنتيتنية في مدرجات "لوسيل"، وأشعل به جذوة زملائه.

ولم يتأخر ألفاريز في إحراز الهدف الثاني، عندما استغل كرة أهدرها الدفاع الكرواتي أمام منطقته، فانطلق بسرعة صاروخية، وتخلّص من كل المدافعين، وسجّل منفردًا في مرمى ليفاكوفيتش .

وقبل أن يحلّ باولو ديبالا بدلًا منه، أنهى ألفاريز استعراض ميسي الذي تبختر في منطقة جزاء كرواتيا متلاعبًا بالشاب يوجكو غفارديول أحد أفضل مدافعي النهائيات، ليتسلم تمريرته على طبق من فضة، ويسجّل الهدف الثالث بطريقة رائعة مترجمًا سيطرة منتخب التانغو، واستحقاقه في حجز أولى بطاقتي النهائي

لاعب رائع بأدوار بديلة

ويلعب ألفاريز -كذلك- في مانشستر سيتي أدوارًا بديلة، فمع وجود النرويجي إرلينغ هالاند يدخل الأرجنتيني بديلًا فقط في الدقائق الأخيرة في أغلب المباريات، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل ثلاثة أهداف هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز، وقال عنه مدربه الإسباني بيب غوارديولا "أعرف مدى صعوبة عدم اللعب بانتظام، لكن منذ اليوم الأول، أشياء كثيرة أثارت إعجابنا بجوليان ألفاريز."

أما شريكه في مانشستر سيتي المدافع الهولندي نايثن أكيه، فيقول "إنه لاعب رائع، إنه ممتاز للغاية فنيًا، ويسجّل أهدافًا صعبة ولديه لمسة أخيرة جميلة، هو رجل رائع، وخجول بعض الشيء، وكرمه ثمين بالنسبة للأرجنتينيين".

وعندما يُعفى ميسي من المهمات الدفاعية، فإن ألفاريز لا يحسب مجهوده، ويعيق استعادة الخصم لزمام السيطرة، ولذلك لم يغفل مشجعو الأرجنتين حيال الأهمية الجديدة للمهاجم الشاب عندما غنّوا "جوليان.. جوليان" في المدرجات في مباراة كرواتيا وغيرها.

وكان ألفاريز صرّح بعد المباراة أمام أستراليا "أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لديّ، على أرض الملعب أو من مقاعد البدلاء لتشجيع زملائي في الفريق".

لكن الجميع يراهن أنه لن يكون بديلًا في النهائي، إذ من الصعب أن يستغني سكالوني عنه مجددًا، فبوجوده إلى جانب ميسي ستخوض الأرجنتين مباراة نهائية خيالية، حسب أغلب التوقّعات.

ومنذ أول مباراة دولية مع منتخب بلاده؛ لعب ألفاريز حتى الآن 17 مباراة، وسجّل 7 أهداف.