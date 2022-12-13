لعب في الصين ودرّب أندية سعودية.. زلاتكو داليتش صانع إنجازات كرواتيا في كأس العالم

يحظى مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش باحترام كبير بين لاعبيه امتد حتى الجماهير والإعلام في بلاده بعد تجربته التي يمكن وصفها بـ"الرائعة".

وقاد داليتش منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية بكأس العالم 2018 في روسيا، ويقترب من تكرار هذا الإنجاز بوصوله إلى نصف نهائي النسخة الحالية من البطولة العالمية التي تستضيفها قطر 2022، حيث يواجه الأرجنتين.

من هو زلاتكو داليتش؟

ولد زلاتكو داليتش يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 1966 في ليفنو، وهي مدينة وبلدية تقع في غرب البوسنة والهرسك.

بدأ مسيرته لاعبا لكرة القدم مع أحد الأندية في مسقط رأسه، ودافع عن ألوان عدة فرق في كرواتيا والصين والبوسنة على مدار 17 عاما لم يحقق خلالها إلا بطولة الكأس مع فريق هايدوك سبليت في عام 1984، وفق موقع "ترانسفير ماركت" Transfer Markt الشهير.

خطا داليتش خطوته الأولى في مجال التدريب مع نادي رييكا الكرواتي عام 2007، وانتقل منه إلى دينامو تيرانا الذي توج معه بلقب السوبر في ألبانيا.

وكان فريق سلافن بيلوبو آخر محطاته في كرواتيا، قبل أن يحزم حقائبه متجها إلى المنطقة العربية، وتحديدا إلى السعودية والإمارات.

عمل داليتش مدربا لفريق الفيصلي السعودي اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2010، وقاده في 55 مباراة، قبل أن يوقع عقدا مع نادي الهلال في اليوم الأخير من يناير/كانون الثاني 2013.

أشرف داليتش على "الزعيم" لمدة 4 أشهر فقط قاد الفريق فيها في 16 مباراة، فاز في 10 وتعادل مرتين وخسر 4، وحقق معه لقب كأس ولي العهد السعودي.

وبعد رحيله عن الهلال سافر داليتش إلى الإمارات، وفي الثامن من مارس/آذار 2014 اتفق على تدريب نادي العين، واستمر معه لمدة 3 سنوات.

خلال هذه الفترة قاد المدرب الكرواتي فريق العين في 106 مباريات، فاز في 65 وتعادل 26 مرة وخسر 15 مباراة، وحصد لقب الدوري الإماراتي لموسم 2014-2015.

ترك داليتش نادي العين في يناير/كانون الثاني 2017، ليتم اختياره في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2017 لتدريب منتخب كرواتيا، ليحل مكان أنتي كاتشيتش.

مدرب مؤقت

وقع اختيار الاتحاد الكرواتي على داليتش بصفة مؤقتة، لعدم وجود أي اسم كبير، لكنه نجح في العبور مع منتخب كرواتيا إلى الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال "روسيا 2018″، ثم التأهل لكأس العالم بعد الفوز على اليونان بنتيجة 4-1 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

يومها صرح داليتش "كنت أؤمن بنفسي، وعندما استدعاني الاتحاد الكرواتي كنت واثقا من قدرتي على البقاء لفترة أطول".

وتصدّر منتخب كرواتيا ترتيب المجموعة الرابعة في مونديال روسيا بالعلامة الكاملة أمام الأرجنتين ونيجيريا وآيسلندا، قبل أن يزيح منتخبات الدانمارك وروسيا وإنجلترا في الأدوار الاقصائية، ثم خسر النهائي من فرنسا 2-4.

وعند العودة إلى كرواتيا وجد داليتش واللاعبون ما يقارب 500 ألف مواطن في انتظارهم في زغرب، وهو أمر لم تشهده البلاد منذ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 1994.

وقاد داليتش منتخب كرواتيا في منافسات كأس أوروبا "يورو 2020″، وودع البطولة من الدور ثمن النهائي بالخسارة من إسبانيا 3-5 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

ونجح المدرب الكرواتي في انتزاع بطاقة التأهل المباشرة لمونديال "قطر 2022" بفوزه في المباراة الأخيرة على "الدب" الروسي بهدف.

وقبل بدء منافسات مونديال قطر قال داليتش للصحفيين "لا تقللوا من شأننا".

وينتظر داليتش الثلاثاء خوض مباراة الدور نصف النهائي من مونديال قطر، وذلك ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل.

وكان داليتش قد قاد كرواتيا للفوز على "التانغو" بنتيجة 3-0 في دور المجموعات من مونديال روسيا.

وسبق لداليتش أن أطلق تصريحا شهيرا في عام 2018 قال فيه "لم أحصل على أي شيء على طبق من ذهب، ليس مثل البعض الذين يعملون في أندية كبيرة لأنهم كانوا أسماء كبيرة كلاعبين".

وأضاف "في أوروبا تريدون تدريب فرق كبيرة، وظفوني في ريال مدريد أو برشلونة وحتما سأفوز بالألقاب".