حسم منتخب الأرجنتين بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة الثلاثاء، بفضل تألق النجم ليونيل ميسي الذي سجل هدفا وصنع آخر.

وعلى ملعب لوسيل تقدم ليونيل ميسي بهدف للمنتخب الأرجنتيني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34، ليقتسم صدارة قائمة الهدافين في البطولة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وحقق ميسي رقمين آخرين في المباراة، إذ تقاسم مع الألماني لوثار ماتيوس صدارة قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال برصيد 25 مباراة لكل منهما، كما اعتلى صدارة الهدافين التاريخيين للأرجنتين في كأس العالم برصيد 11 هدفا متفوقا على الهداف السابق غابرييل باتيستوتا.

وقبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني، واستفاد مهاجم مانشستر سيتي من تنفيذ سيئ لركلة ركنية من كرواتيا وانطلق نحو المرمى، حيث حالفه الحظ أمام اثنين من المدافعين، قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وحاولت كرواتيا -التي كانت عدلت تأخرها لتفوز بركلات الترجيح على اليابان والبرازيل في الدورين الماضيين- العودة في الشوط الثاني، لكن دفاع الأرجنتين لم يواجه أي مشكلة في الحفاظ على شباكه نظيفة.

وبعد جهد مميز من ميسي في الدقيقة الـ69 عزز ألفاريز تقدم الأرجنتين وأحرز الهدف الثالث لبلاده والثاني في رصيده الشخصي.

ورفع ألفاريز رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ليعزز فرصه في المنافسة على لقب هداف البطولة، في ظل وجوده على بعد هدف من المتصدرين ميسي ومبابي.

واقترب النجم الأول لمنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي من تحقيق أكبر هدف في مسيرته، وهو قيادة منتخب بلاده إلى تحقيق اللقب العالمي لأول مرة منذ 1986.

وسيساهم الفوز باللقب العالمي في ارتقاء ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات إلى المكانة الأسطورية التي يتمتع بها الراحل دييغو مارادونا في الأرجنتين.

وتأمل الأرجنتين -التي خسرت أمام ألمانيا في النهائي في 2014- حصد اللقب للمرة الثالثة بعد 1978 و1986.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدا في النهائي مع الفائز من مباراة المغرب وفرنسا التي تقام الأربعاء على ملعب البيت.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب لوسيل السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.