الفنانة القطرية عائشة للجزيرة نت: الغناء في ألبوم مونديال قطر سيخلد في مسيرتي

تحمل صوتا يتجسد فيه الحس الخليجي الأصيل، ويأخذ الجمهور لحالة تملؤهم حماسا وحبا وشجنا، بأداء متميز يمزج بين الأغاني العربية والغربية.

إنها الفنانة القطرية عائشة التي فرضت نفسها بقوة على الساحتين العربية والعالمية عبر وجودها في أغنية "هيا هيا" أولى أغاني الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وتقول عائشة للجزيرة نت إن الغناء في إحدى أغاني الألبوم الرسمي لمونديال قطر، فخر وشرف كبيرين لها، وسيخلد في تاريخ مسيرتها الغنائية، خاصة أن أول عمل احترافي لها في الغناء قُدّم للجمهور من خلال هذا الحدث العالمي الضخم وأمام الملايين من الجماهير في كل أنحاء العالم.

وترى أن ردود الفعل تجاه أغنية "هيا هيا" كانت إيجابية للغاية من أسرتها وأصدقائها والمقربين منها، وكذلك من جماهير المونديال الذي يعد إحدى المحطات البارزة في تاريخ قطر والعرب جميعا.

ولم تكن عائشة تتوقع في يوم من الأيام أن تصبح مغنية، وأن يكون الغناء مهنتها، إذ كانت تدرس الفنون الجميلة، وتكتفي فقط بهواية نشر مقاطع غنائية لها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" حتى تواصلت معها الفنانة دانة الفردان، لتبدأ مشوارها الحقيقي في الغناء.

وشاركت الفنانة القطرية عائشة في أداء أغنية "هيا هيا" مع كل من مغني البوب الأميركي ترينيداد كاردونا والفنان الأفريقي دافيدو، خلال حفل إجراء القرعة النهائية لمونديال قطر 2022.

وفيما يلي نص حوارها مع الجزيرة نت:

ماذا يمثل لك الغناء في الألبوم الرسمي لمونديال قطر؟

الغناء في الألبوم الغنائي الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022 شرف كبير لي ولأي مطربة في العالم، وسيخلد في مسيرتي الغنائية كونه العمل الغنائي الاحترافي الأول لي وكذلك الحدث الأعظم الذي لن يتكرر بسهولة.

ما الرسالة التي تقدمها أغنية "هيا هيا" لجماهير مونديال قطر ؟

أغنية "هيا هيا" تحمل رسائل عدة من قلب قطر إلى العالم أجمع، أبرزها حث الجماهير للحضور في قطر والتجمع معا، كما ترمز لقدرة الموسيقى وكرة القدم على توحيد العالم، حيث تجمع الأغنية بين صوت أميركي وآخر أفريقي وثالث من الشرق الأوسط.

كيف ترين تجربة الغناء مع مغنين عالميين مثل مغني البوب الأميركي ترينيداد كاردونا والفنان الأفريقي دافيدو؟

أعتقد أنها تجربة مثمرة لي على كافة المستويات، وأسعى دائما للاستفادة من أي عمل أشارك فيه، من أجل التطور والتعود على أداء مختلف الألحان، وخاصة ما يتعلق بالألحان الغربية.

لم أكن أتصور أنني سأغني إلى جانب النجمين المتميزين عالميا، كاردونا ودافيدو، في هذه المرحلة المبكرة من مسيرتي الفنية، ولكن كان شعورا مميزا وجميلا، لكني كنت متوترة بعض الشيء، وأراقبهما وأحاول أن أتعلم منهما سواء على مستوى الثقة بالنفس أو كيفية أن يكون المغني على طبيعته في الغناء بدون تكلف.

ما الذي تعلمتِه من الغناء مع كاردونا ودافيدو؟

أكثر شخص تعلمت منه خلال أغنية "هيا هيا" ومنحني ثقة كبيرة في نفسي، هو المخرج العالمي ريدوان، الذي كان يوجهني باستمرار، ويجعلني أبعد عن الرهبة وأشعر بالراحة خلال الغناء وأبذل قصارى جهدي لتقديم أفضل ما لدي، ونصحني دائما بأن أستمتع خلال الغناء.

ما رأيك في مساهمة أغاني مونديال قطر في مزج الثقافات وتقريب الشعوب؟

جميع أغاني ألبوم مونديال قطر الخمس التي أشرفت عليها أستوديوهات كتارا شهدت مشاركة مطربين من دول وثقافات مختلفة، وعُرضت بلغات ولهجات متعددة، وهو ما ساهم في انتشارها ونجاحها، فضلا عن أن إيقاعات وألحان الأغاني شهدت مزيجا بين ما هو خليجي عربي وما هو غربي بصورة مميزة، وكل هذه الأمور من شأنها أن تعبر عن مختلف الشعوب وتقرب بينهم وتمزج ثقافات العالم، ودائما ما تجمع الرياضة بين الشعوب.

كما أن البطولة وفرت منصة فريدة لتوحيد الشعوب، خاصة أن استضافة قطر للمونديال تحمل أهمية خاصة، إذ تمثل نافذة يطل منها العالم على قطر والمنطقة بأكملها، وتسهم في تغيير الأفكار المغلوطة عن شعوبنا العربية، والتعرف على عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا المحبة للسلام.

ما الفائدة التي ستعود عليك من الغناء في ألبوم مونديال قطر؟

قلت من قبل إن الغناء في حفل الألبوم الغنائي لمونديال قطر هو شرف لي، كما أنه بمثابة الدعم لبلدي في مثل هذا الحدث الكبير.

كما أن الغناء في هذا المحفل الكبير سيضيف لي الكثير كمطربة، وسيجعلني في مصاف المغنين الكبار الذين يظهرون كل 4 سنوات في هذا الحدث الكروي الأعظم تاريخيا.

كنت أعلم أني سأشارك بطريقة ما في استضافة قطر لبطولة كأس العالم، ولكن المشاركة في أغنية المونديال كانت بعيدة عن مخيلتي، ولكنه حلم تحقق وأشعر بفخر شديد بهذه المشاركة.

ما ردود الفعل التي حظيت بها بعد أغنية "هيا هيا"؟

تفاعل الجمهور مع أغنية "هيا هيا" كان قويا، وقضيت بعض الوقت في قراءة التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وسعدت للغاية بمدى الإعجاب الكبير بالأغنية، وهو ما منحي المزيد من الدافع والحماس لتقديم المزيد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة.

ما مشاريعك الغنائية المستقبلية؟

أنا حاليا أحد أعضاء فريق أستوديوهات كتارا، وأعمل معهم حاليا على مجموعة من الأفكار والمشاريع.

وخطتي خلال الفترة المقبلة أن أستمر على الساحة الغنائية وأستفيد من بدايتي القوية، وأحضر حاليا لألبوم غنائي خاص بي، ولكن أنتظر بعد انتهاء بطولة كأس العالم في قطر، ومن ثم سأحدد الوقت المناسب لعرض الألبوم حتى يلقى قبولا من الجماهير.

ماذا تمثل لك استضافة قطر لبطولة بحجم كأس العالم لكرة القدم؟

استضافة قطر للمونديال فخر لكل قطري وعربي، وأتمنى أن تواصل البطولة نجاحها الكبير، خاصة أنها فرصة للعالم كي يتعرف على الثقافة العربية، وفرصة لنا في المنطقة العربية أن نصحح للعالم الصورة المغلوطة عن المنطقة، وكذلك فرصة للتواصل بين الشعوب وتقريب الثقافات.

كيف بدأت مسيرتك الغنائية؟

بدايتي مع الغناء بدأت في سن صغيرة، حيث كنت أغني في المدرسة، وشاركت في العديد من المسابقات على هذا المستوى، وحصلت على العديد من الجوائز، كما شاركت في برنامج المواهب "تالنت شو".

ولم أتوقع في يوم من الأيام أن أصبح مغنية، وأن يكون الغناء مهنتي، خاصة أنني درست الفنون الجميلة في جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، ولكن كنت أهوى الغناء، وأضع مقاطع غنائية لي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وحصلت على إعجاب الكثيرين، ومنهم الفنانة دانة الفردان، التي تحمست لموهبتي وتحدثت معي للعمل معها، ومن هنا بدأت أولى خطوات احتراف الغناء عام 2018، وبعدها قمت بالغناء في الكثير من الحفلات داخل وخارج قطر، ولكن "هيا هيا" كانت أول أغنية احترافية خاصة بي.

ما الذي شجعك على دخول مجال الغناء؟

دخلت مجال الغناء لأنني أحبه وأستمتع به كثيرا، وهو فن جميل وراق، ومنذ صغري وأنا أهتم بهذا المجال.

هل كانت هناك معارضة من الأهل لدخول مجال الغناء؟

لم يكن هناك رفض تام من عائلتي في خوض مجال الغناء، ولكن كان هناك بعض التحفظ والتخوف من المجال، ولكن مع بعض الوقت وجدوا الأمر عاديا، وكان الدعم أكثر مما توقعته، وحظيت بدعم كبير بعد ذلك من الأهل والأصدقاء والأقارب خاصة بعد النجاح الكبير لأغنية "هيا هيا".

هل هناك شخصيات محددة تأثرت بها غنائيا؟

لم تكن هناك شخصيات محددة بشكل عام أتعلم منها الغناء، لكن أكثر المغنيات التي غنيت لهن منذ صغري، أديل أدكنز، وليدي غاغا ولانا دل راي، حيث كنت أسمع الأغاني الإنجليزية وليست العربية بحكم دراستي.

هل ستغنين بالعربية في ألبومك الجديد؟

سأقدم أغاني ميكس تجمع بين العربية والإنجليزية، وأخطط أن أعمل "دويتو" مع مطربين عالميين خلال الفترة المقبلة في الألبوم الجديد.

وأحب أن أطور هذا الجزء مني مستقبلا، حتى أقدم أغاني للجمهور العربي، ففي صغري كنت أسمع وأغني بالعربية، ولكن خلال دراستي تأثرت بالأغاني الإنجليزية وصرت أسمعها وأغنيها، ولكني سأسعى للغناء بالعربية حتى أستطيع العمل مع المطربين الكبار على المستوى القطري والخليجي.

هل هناك خطط محددة لمستقبلك الغنائي؟

أسعى إلى أن أصنع لي جمهورا في الساحة العربية من المتعطشين للصوت العربي الذي يغني باللغة الإنجليزية، خاصة من الشباب العرب الذين تأثرت ثقافتهم بالغرب، ويبحثون عن سماع أغان غربية، ولذلك سأكون بالنسبة لهم الصوت العربي الذي يمثل ثقافتهم ويقدم لهم الأغاني الغربية.

وأعتقد أنني بهذه الطريقة في الغناء سأخدم هذه الشريحة من الجمهور العربي، وأقدم شيئا مختلفا عن المغنين والمغنيات الموجودين على الساحة، خاصة أن ألبومي الجديد يحتوي على مقاطع باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.