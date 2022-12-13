تصدر نجم المنتخب الفرنسي عثمان ديمبلي حديث مغردين عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل المباراة التي ستجمع بين منتخب بلاده والمنتخب المغربي غدا على ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتحدث مغردون عما أسموه "ورطة" جناح "الديوك الفرنسية" في مباراته القادمة الحاسمة مع منتخب المغرب؛ بسبب زواجه من مغربية.

وقال معلقون إن ديمبلي سيواجه "أصهاره" في المباراة القادمة، في حين تحدث آخرون عن وقوعه في "ورطة" بين تسجيل أهداف في المباراة وتأهل منتخب بلاده على حساب منتخب زوجته، أو العكس.

Images: Ousmane Dembélé at his wedding reception today. 💍 pic.twitter.com/usiHiodCOn — barcacentre (@barcacentre) December 23, 2021

وكتب أحد المغردين "ديمبلي سيلعب نصف نهائي ضد زوجته وأهلها". في حين طالب آخرون في تعليقات طريفة زوجة اللاعب الفرنسي بإقناعه بعدم اللعب على مستوى جيد "احتراما لأصهاره".

الاعب المسلم عثمان ديمبلي لاعب منتخب فرنسا وبرشلونة الاسباني زوجتة مغربية مسلمة ومباراته القادمة ضد بلد زوجتة يعني ضد الانساب 🤦🏻‍♂️ ورطه يا يخسر المباراة وكأس العالم يا يخسر زوجتة 😂 pic.twitter.com/bX6a2eyW1D — sultan al-khater (@sultanalkhater) December 11, 2022

واستحضروا بيت الشعر "بعض المعارك في خسرانها شرفٌ.. من عاد منتصرا من مثلها انهزما"، تعبيرا عن لسان حال ديمبلي أمام مباراة منتخب بلاده ضد "أسود الأطلس".

عثمان ديمبلي سيلعب نصف نهائي كأس العالم ضد منتخب أهل زوجته لو فاز في الملعب سيخسر في البيت، شعار ديمبلي في مباراة الأربعاء سيكون: بعض المعاركِ في خسرانها شرفٌ

من عاد منتصـرا من مثلها انهزما

😅 pic.twitter.com/S5c4to8yC5 — Abdo 🇦🇺 (@Abdov2021) December 12, 2022

وكان منتخب فرنسا أكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه على إنجلترا 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت قبل يومين، وضرب موعدا مع نظيره المغربي.

ونجح المنتخب الفرنسي في حسم المواجهة مع جاره الإنجليزي، ليواصل حملة الدفاع عن اللقب الذي ناله في النسخة الأخيرة عام 2018 في روسيا.

أداء وثناء

يأتي ذلك في وقت أثنى فيه مغردون على أداء عثمان ديمبلي، وقال مغرد إنه "يمر بأفضل مستوياته خلال مسيرته وأكثرها ثباتا في المستوى، في ظل الوعي التكتيكي والأدوار الهجومية والدفاعية التي يقوم بها".

وكان نجم برشلونة والمنتخب الفرنسي عثمان ديمبلي تزوج من فتاة مغربية العام الماضي، وظهر في صور ومقاطع فيديو بالزي المغربي في حفل زفاف أقيم على الطريقة المغربية.

ويعد ديمبلي -الملقب بـ"قطار برشلونة السريع، والجوهرة السمراء"- صاحب مسيرة مميزة، حيث انضم إلى العملاق الكتالوني برشلونة في صفقة تاريخية أملا في تعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، وحقق مع المنتخب الفرنسي اللقب الأغلى في مونديال روسيا 2018.

وزوجة اللاعب الفرنسي هي ريما إدبوش نجمة موقعي التواصل الاجتماعي تيك توك وإنستغرام، ولديها الآلاف من المتابعين.