حضر 10 بطولات العالم ولم يفوت أي مباراة لـ"السيليساو".. تعرف على "والاس" أشهر مشجعي البرازيل

يعدّ والاس ليتي (60 عاما) من أشهر المشجعين في البرازيل، وقد ارتبط اسمه بصفة "قارع الطبول"، فالرجل الذي ينحدر من مدينة ساو باولو دأب على حضور جميع مباريات منتخب بلاده حاملا معه طبلته خلال بطولات كأس العالم العشر الماضية.

ووفق تقرير نشر على موقع "الجزيرة" في نسخته الإنجليزية، فإنه منذ عام 1986 لم يمنع العمر ولا الإصابات ولا الالتزامات العائلية قارع الطبول البرازيلي، والاس ليتي، من حضور الحدث الكروي الأشهر في العالم.

فقد حضر هذا المشجع آخر 10 بطولات عالمية، وكان يدق بلا كلل ولا ملل على السورداو (الطبلة البرازيلية) في كل مباراة يشارك فيها المنتخب البرازيلي الملقّب "بالكناري" بالبرتغالية.

مصدر سعادة

يقول ليتي إن قرع الطبول وكأس العالم يمثلان "نشوة طبيعية" بالنسبة له، كما صرّح لقناة الجزيرة، بينما كان يرتدي نفس الزي الذي يحمل ألوان العلم الوطني البرازيلي الذي ارتداه في جميع مباريات فريقه في البطولة في قطر، مضيفا "كأنني وجدت مصدر السعادة".

كما أضاف أن أهم شيء بالنسبة له هو "ردّة الفعل الإيجابية" التي يتلقاها من جحافل المعجبين الذين يتجمعون حوله عندما يقرع طبلته في ما يسميه "مكانه المثالي"، وحيال ذلك قال "هنا لا توجد لا مشاكل ولا سياسة، بل الجميع موجودون لدعم البرازيل فقط".

آلة العزف المفضلة لليتي هي "السورداو"، ويتعلق الأمر بطبلة برازيلية تزن 7 كيلوغرامات كان يقرعها في كل مباراة في كأس العالم منذ بطولة 1990 في إيطاليا.

قبل ذلك، قال ليتي إنه استخدم نوعا أصغر من الطبول كانت طبقة صوته "عالية جدا" بالنسبة له، لكن السورداو يساعد في الحفاظ على "تناغم الإيقاع".

وأضاف ليتي "أشعر أنني أستطيع أن أتحرك وأشجّع الكثير من الناس بفضل السورداو"، لكنه يعترف بأن قرع طبلة كبيرة في بطولات كأس العالم التي تستمر لمدة شهر يتعبه جسديا.

المتحدث ذاته، وهو خبير في أجهزة الحاسوب يعمل ويعيش في الولايات المتحدة، أوضح بهذا الخصوص قائلا "لقد تعرضت لعدة إصابات من بينها إيذاء ذراعي وكتفي ورقبتي بالطبع، سأحصل على تدليك بعد البطولة أو بعض العلاج".

وأضاف ليتي بينما ترتسم على وجهه نظرة إعجاب عندما يتذكر وقته أمام الجماهير في عشرات الملاعب على مدار العقود الماضية "يسألني الكثير من الناس، ما إذا كان كل هذا صعبا وأقول نعم، إنه صعب، لكن الشعور بالرضا أكبر بكثير، وهو أمر رائع حقا".

"أشعر بأنني مميز"

في المناسبة نفسها، كشف ليتي، المعروف أيضا بلقب والاس داس كوبا (والاس كأس العالم) من قبل جمهوره، أن الناس يقتربون منه بانتظام للالتقاط الصور وإجراء المقابلات وحتى الحصول على توقيعه في البطولات.

وغالبا ما كان سكان الدول المستضيفة لكأس العالم يدعونه إلى منازلهم لتناول وجبات الطعام أو اصطحابه إلى أماكن سياحية، مثل حديقة كروجر للقيام بجولة سفاري في جنوب أفريقيا، وزيارة الكرملين في موسكو، وركوب الجمال في قطر.

ولا يخفي المتحدث نفسه فخره بالتجارب الكبيرة التي خاضها، وصرح بهذا الخصوص "لقد كونت العديد من الأصدقاء حول العالم، وتعلمت الكثير عن الثقافات والعادات المختلفة، وهذه الفرصة ليست متوفّرة للجميع، إنها نعمة فعلا".

أما عندما سُئل عن البلد المضيف المفضل لديه، أجاب ليتي بطريقة دبلوماسية "كلهم؛ كل دولة لديها الكثير لتقدمه من حيث الأشخاص الطيبين والأماكن الجميلة التي تستحق الزيارة، لذلك من الصعب الاختيار".

وفي ختام المقابلة معه، صرح أن أجمل ذكرياته في كأس العالم كانت "على الأرجح في المكسيك"، إذ قال إن "الشعب المكسيكي وقع في حب" فريق كرة القدم البرازيلي في عام 1970. وكان الفريق حينها يضم أساطير كرة القدم مثل بيليه، وكانت الجماهير المكسيكية مفتونة بأسلوب الفريق الإبداعي الفريد في اللعب عندما فازت البرازيل باللقب في المكسيك، بعد فوزها على إيطاليا بنتيجة 4-1 في النهائي، من تسجيل بيليه.

إلى جانب ذلك، ذكر ليتي أنه في عام 1986، استقبله المكسيكيون كما لو كان ينتمي إليهم، وكانوا يرغبون في سماع قرعه على الطبول دائما، كما كان الناس يرقصون ويغنون في الشوارع كامل اليوم.