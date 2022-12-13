هل يفيد التدريب على تنفيذ ركلات الترجيح؟

قبل مباراة المغرب وإسبانيا بربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، قال لويس إنريكي مدرب "لاروخا" إنه طلب من لاعبيه التمرن على تنفيذ ألف ركلة جزاء، لمواجهة احتمال اللجوء لركلات الترجيح، لكن فريقه خسر في النهاية ولم ينجح بتسجيل ولو كرة واحدة في شباك الحارس ياسين بونو.

في كرة القدم يمكن اعتبار اللجوء إلى ركلات الترجيح الخيار الأكثر قسوة على الإطلاق، فالأفضلية الفنية تتلاشى في تلك اللحظة، ويلعب عامل الحظ دورا كبيرا في حسم الفوز لأحد الفريقين.

لا مفر من اللجوء إلى ركلات الترجيح في أدوار خروج المغلوب خلال المباريات التي تنتهي بالتعادل بعد 120 دقيقة، وهو ما حدث في أكثر من مباراة خلال مونديال قطر، فقد بلغ اثنان من المنتخبات الأربعة إلى نصف النهائي عبرها (فازت الأرجنتين وكرواتيا على هولندا والبرازيل).

في تقرير لموقع "ذي أثليتيك" (theathletic) قال الكاتبان نيك مايلر وليام ثارم إن نهائيات كأس العالم دائما ما تشهد ركلات الترجيح. فمنذ تطبيقها أول مرة عام 1982 حتى مونديال روسيا 2018، كانت هي الفاصل في 30 مباراة، بمعدل مرتين على الأقل في كل مونديال.

وأضاف الكاتبان أن أي منتخب معرّض للخسارة في ركلات الترجيح، وإن كان البعض يرجعها للحظ، إلا أن التدرب عليها حاضر أيضا في استعدادات أي منتخب. وفيما يلي بعض الاقتراحات حول كيفية تنفيذ ركلات الترجيح المثالية.

استعدادات ما قبل البطولة

حسب تقرير "ذي أثليتيك" كان النهج الوحيد المتبع في تنفيذ ركلات الترجيح هو الأمل في ألا يصل الأمر للعبها.

يقول مدرب منتخب إنجلترا السابق غلين هودل في مذكراته عند حديثه عن مواجهة الأرجنتين في فرنسا 1998 "يمكنني القول، بالنظر لرد فعل بعض اللاعبين، إنهم لم يكونوا على استعداد للعب ركلات الترجيح".

لكن الأمر بات مختلفا الآن، إذ باتت الفرق تدرس مقاطع فيديو لساعات وتحلل رزما من الأرقام وتجمع بيانات عن الأماكن التي يسدد فيها اللاعبون عادةً واتجاه حراس المرمى.

في هذا الصدد، يقول مدرب حراس المرمى الهولندي فرانس هوك "شارك عدد من الأشخاص وشركات البيانات في تحليل ركلات الترجيح، ولديهم الكثير من النتائج التي توصلوا إليها".

أما غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا فيقول "خلال مونديال 2018، تدربنا على ركلات الترجيح ووضعنا إستراتيجيات عديدة".

من خلال الاهتمام بتقنيات التنفيذ، وعلم النفس للوقوف على الحالة النفسية للاعبين، عند تأديتها لا تترك الفرق شيئا للصدفة. لكن كل هذه الاستعدادات لا تعني أن النجاح سيكون دائما حليفا، لكن هذا لا يمنعها من المحاولة.

اختيار المنفذين

لفت التقرير إلى أنه رغم الدراسات والتحليلات، لا يمكن أن نهمل أفكار المدرب عند اختيار مجموعة اللاعبين المسددين. فإذا كان هناك لاعبون يجيدون تنفيذ ركلات الجزاء، فهذه ميزة إضافية. وبالمثل، سيكون لحارس المرمى المتخصص في إنقاذ ركلات الجزاء دور كبير.

وما يعيبه المحللون عند التدرب على ركلات الترجيح أنه لا يمكنك إعادة إيجاد الضغط أو الأجواء الحقيقية للمباريات. ومن هذا المنطلق، بذل المدربون الكثير لإعادة صنع تلك البيئة.

وعام 2006، استعانت إنجلترا بمشجعين يقفون وراء المرمى أثناء تدرّب اللاعبين على الركلات ليصنعوا أجواءً شبه حماسية، في حين استعانت المكسيك بـ "مدرب عقل" في كأس العالم الماضية. ومن الواضح أنه من المستحيل محاكاة ظروف كأس العالم بالكامل، لكنه أفضل من لا شيء، حيث يهدف هذا التحضير إلى مساعدة اللاعبين على التعود على ضغوط ركلات الترجيح.

حراس المرمى

وذهب الكثير من المحللين إلى أن ركلات الجزاء تُلعب بالرأس وليس القدمين أو اليدين. وهذا ما يتطلب من حارس المرمى الحضور الذهني، بالإضافة طبعا إلى الموهبة والمهارة في التصدي وحتى بعض الأساليب والحركات لدى بعض الحراس -في حدود القوانين- التي تؤثر على الخصم.

أثناء المباراة

ومن النادر أن تلعب الفرق من أجل الذهاب إلى ركلات الترجيح، ولكن هناك استثناءات.

ويقول ريكاردو، حارس المرمى السابق للمنتخب البرتغالي، لصحيفة "ديلي تليغراف" (Daily Telegraph) في حديثه عن مباراتهم ضد إنجلترا في مونديال 2006 "لم نرغب في المخاطرة وحاولنا الحفاظ على التعادل والوصول لركلات الترجيح، كنّا واثقين من الفوز خلالها".

وفي مباريات خروج المغلوب، يضع أغلب المدربين في الحسبان خوض الأشواط الإضافية، لذلك يؤخرون التبديلات قبل إدخال لاعبين وحتى حراس مختصين في الركلات.

للقرعة نصيبها أيضا

وكثيرا ما كانت النظرية التقليدية في قرعة الفريقين، حول من سيبدأ التنفيذ أولا، أن الفريق الذي سينفّذ ثانيا سيكون دائما تحت الضغط، إما لأن الخصم سجل هدفا ويجب التسجيل لتعديل الكفة، أو لأنه أخطأ ويجب التسجيل لتجاوزه.

وتدعم البيانات هذه النظرية، لكنها لا تُحدث فرقًا كبيرا، ففي 663 حالة ركلات ترجيح في مسابقات دولية كبرى للرجال والنساء والشباب منذ 1970، فاز الفريق الذي بدأ التسديد أولًا بنسبة 50.8% فقط.

وميزة أخرى للقرعة، وهي اختيار مرمى التنفيذ. وإذا كان قائد الفريق -وهو الذي يجري القرعة- يرى تمركز مشجعيهم وراء هذا المرمى أو ذاك، فسيختاره لأن ذلك قد يكون محفزًا لزملائه على حساب الخصم.

آلية اختيار المُسددين

وينفذ ركلات الترجيح اللاعبون الذين شاركوا في المباراة فقط بما في ذلك البدلاء الذين تم إقحامهم، ويختار المدرب 5 لاعبين لتنفيذ السلسلة الأولى، وعادةً ما يتم اختيار نجم أو قائد الفريق لتنفيذ الركلة الأولى، نظرا لخبرته وحضوره الذهني والقدرة على القيادة، وهو ما يمكّنه من التعامل مع الضغط بشكل أفضل.

وإذا كان لديك لاعب سجل هدفا أو نجح في تنفيذ ضربة جزاء خلال المباراة، فعليك بالدفع به في سلسلة الركلات نظرا لأن معنوياته تكون مرتفعة، وتشير الإحصائيات إلى أن 5/4 ممّن سجلوا ركلة جزاء خلال المقابلة نجحوا في تنفيذ ركلة الترجيح.

وهناك أيضَا دراسات تشير إلى أفضلية -لكنها ضئيلة- للذين يلعبون بالقدم اليسرى، والنجاح في تنفيذ ركلات الترجيح.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب الوحيد الذي سجل ركلة ترجيح في نهائيات كأس العالم بكلتا قدميه هو الألماني أندرياس بريمه، مسجلا باليسرى ضد المكسيك عام 1986 واليمنى ضد إنجلترا عام 1990.

وهناك اعتبارات أخرى يأخذها المدرب بعين الاعتبار عند اختيار المنفذين، منها العمر والخبرة وحصاد الجوائز الكبيرة مثل الكرة الذهبية، وهي عوامل تجعل حالة اللاعبين الذهنية جيدًةً للتعامل مع الضغط.

تنفيذ الركلة

وإذا كنّا سنقدم نصيحة للذين سينفذون ركلة جزاء في كأس العالم، فمن الأفضل أن يقوم بذلك لاعب مرّ بتجربة مماثلة. حيال ذلك، يقول مهاجم إنجلترا السابق ألن شير "الأمر يتعلق بالواجب والثقة، والأهم من ذلك عدم التردد".

وبغض النظر عن طريقة التنفيذ، هناك نوعان من ركلات الجزاء: تجاهل اللاعب الحارس وتسديد الركلة في المكان المحدد، أو انتظار الحارس ورؤية أين يتجه، وتسديد الكرة في الجهة المعاكسة، أيهما أفضل؟ وفقًا لبحث أجراه دانيال ميمرت وبنجامين نويل في كتابهما "ركلة الجزاء: علم نفس النجاح" ولم يشكل ذلك فرقًا كبيرا، مع أفضلية قليلة للنوع الأول. وفي كل الحالات، التركيز مطلوب أثناء التسديد.

وبما أن حارس المرمى سيحاول التأثير عليك ببعض الحركات، فلماذا لا يكون لديك تأثيرك الخاص؟ يقول شيرر "إحدى تقنياتي أنني اعتدت دائمًا التحديق في جانب ووضع الكرة في الجانب الآخر لمغالطة الحارس".

وهناك العديد من طرق التنفيذ أشهرها على الإطلاق طريقة "بانينكا" (Panenka) التي لا تزال تجذب اللاعبين رغم مرور 46 عاما على اختراعها، من قبل اللاعب التشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا في يورو 1976، لذلك سميت باسمه.

في الأخير.. قليل من الحظ

وختم الكاتبان تقريرهما بالإشارة إلى أن الحظ لا يمكن تجاهله في ركلات الترجيح، وربما هو العامل الأكبر، ويأتي هذا الاعتراف من جورديت الذي درس ضربات الجزاء بأكثر الطرق العلمية الممكنة.

وهناك أمثلة كثيرة عن الحظ في ركلات الجزاء، وربما يكون أشهر مثال عندما سدد الفرنسي بيلوني في مونديال 1986 ركلة ضد البرازيل اصطدمت بالعارضة ثم رأس الحارس ودخلت الشباك، وكانت حاسمة في فوز فرنسا بنتيجة 4-3. فتدرب جيدًا وأحسن التسديد ثم يأتي دور الحظ.