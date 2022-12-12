جسر جوي لنقل جماهير المغرب قبل نصف نهائي كأس العالم

أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنها ستوفر 30 رحلة جوية خاصة لنقل الجماهير من الدار البيضاء إلى الدوحة؛ لمؤازرة المنتخب الوطني في مواجهة فرنسا، في نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد غد الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان -اليوم الاثنين- إنها وضعت جسرًا جويًا بين الدار البيضاء والعاصمة القطرية، من خلال تأمين نحو 30 رحلة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، وذلك "من أجل تمكين الكثير من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته، وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم".

وأضافت "التأهل التاريخي يتطلب ترتيبات تاريخية"، مشيرة إلى أن هذا الجسر الجوي "يمثّل رقمًا قياسيًا تاريخيًا بالنسبة للخطوط الملكية المغربية".

وأوضحت الشركة أن الرحلات ستغادر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ. وسينضم المسافرون عبر رحلات ذهاب وإياب بأسعار اقتصادية إلى الآلاف من مشجعي المغرب الموجودين بالفعل في قطر.

وحظي "أسود الأطلس" بدعم جماهيري كبير خلال المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن في البطولة، وتزايد زخمه مع التأهل لدوري الثمن، ثم ربع النهائي.

وسبق أن نظّمت الخطوط الجوية المغربية رحلات إضافية إلى قطر لمتابعة المبارتين الأخيرتين للمنتخب.

وأشار المدرب وليد الركراكي في مؤتمر صحفي -أمس الأحد- إلى دور الجمهور بقوله "كانت لدينا طاقة الأفارقة والعالم العربي، الذين يرسلون إلينا بهذه الموجات الإيجابية التي تجعل الجميع -في لحظة واحدة- يرغب في أن يفوز هذا المنتخب".