كشف تقرير إسباني عن اهتمام نادي برشلونة بالحصول على خدمات المغربي عز الدين أوناحي، الذي خطف الأنظار مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وبلغ أوناحي مع منتخب المغرب المربع الذهبي لمونديال قطر، بعد مباريات ملحمية، أقصى فيها "أسود الأطلس" إسبانيا والبرتغال من ثمن وربع النهائي على التوالي.

وحظي أوناحي بعبارات المديح والثناء من مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي، الذي أبدى إعجابه الشديد بما قدّمه الدولي المغربي أمام "لا روخا".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية، أن برشلونة معجب باللاعب أوناحي، ويريد التعاقد معه عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2023.

وتؤكّد الصحيفة أن أوناحي -البالغ من العمر 22 عامًا- هو أحد المفاجآت السارة والمواهب الشابة التي قدّمت نفسها بطريقة رائعة خلال مونديال قطر، وسيكون خيارًا مناسبًا لتدعيم صفوف "البلوغرانا"، بدلًا من لاعبي مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا وإلكاي غوندوغان، اللذين يصعب على برشلونة التعاقد معهما؛ بسبب الوضعية الاقتصادية للنادي الكتالوني.

ولن تكون الصفقة صعبة على إدارة برشلونة، خاصة وأن الدولي المغربي يحب النادي كثيرًا، بالإضافة إلى أن تكلفته المنخفضة لن تشكّل أي عائق، حيث إن قيمته السوقية هي 4 ملايين يورو فقط، التي سترتفع -حتمًا- بعد أدائه المبهر في كأس العالم، وفق الصحيفة.

في هذه الأثناء، أقّر رئيس نادي أنجيه الفرنسي سعيد شعبان بصعوبة الاحتفاظ بأوناحي ومواطنه سفيان بوفال، بعد تألقهما في كأس العالم.

وقال شعبان في تصريحات لإذاعة "آر إم سي" (RMC) الفرنسية "نحن نستعد لكل شيء، لقد عقدنا اجتماعًا مع المدرب والمنسق الرياضي، لمحاولة النظر في كل الاحتمالات".

