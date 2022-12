"النية" ورضا الوالدين والقضية الفلسطينية.. رسائل وقيم إيجابية حملها منتخب المغرب في كأس العالم

أثبت المنتخب المغربي لكرة القدم، أن العالم يعيش نسخة مونديالية استثنائية، وبطولة تحمل قيمًا ورسائل عربية وإسلامية سامية، وفق ما حرصت الدولة المنظّمة للتظاهرة -قطر- على تكريسها منذ أول أيام البطولة.

فإلى جانب الإنجاز الرياضي غير المسبوق الذي سُجّل على أرض عربية بوصول "أسود الأطلس" للمربع الذهبي، كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ هذا الدور؛ فإن تفوّق منتخب المغرب رافقته رسائل وقيم نقلت عبر العديد من المشاهد والصور التي جابت العالم، وتفاعل معها الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد خطف نجم المنتخب المغربي سفيان بوفال الأضواء بعد الفوز على البرتغال، إذ اختار مشاركة فرحة الإنجاز التاريخي مع والدته، وراقصها أمام العالم.

وتناقل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم صورًا ومرئيات تُظهر النجم المغربي وهو يراقص أمه، التي كانت ترتدي "جلابة" مغربية يسيرة، والفرحة تعلو محياها.

وقبل بوفال، تصدّرت صورة تقبيل النجم أشرف حكيمي لوالدته بعد مباراة بلجيكا المشهد في أولى أيام المونديال، ولقيت تفاعلًا كبيرًا من قِبل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نشرها النجم المغربي على حسابه بتويتر، وعلّق عليها قائلًا "أحبك أمي".

ويحرص العديد من النجوم المغاربة على التوجّه للمدرجات لعناق أمهاتهم وآبائهم بعد كل مباراة، في مشاهد لافتة في هذا الحدث العالمي.

وغرّدت وزير التنمية الاجتماعية القطرية مريم بنت علي المسند على الصور، قائلة: "تقرُّ العين ويسعد القلب بالمشاهد التاريخية للترابط الأسري في مونديال قطر 2022، فالعائلة هي سر النجاح الأول بعد توفيق الله".

ويرى العديد من المتابعين أن هذه الصور أعادت الاعتبار لقيم العائلة، في ظلّ حملات تحاول التسويق لمفاهيم وأفكار تخالف تقاليد المنطقة وأعرافها.

لطالما ارتبط الاحتفال عن طريق السجود شكرًا لله بمنتخب مصر، حتى أُطلق عليه لقب "الساجدون"، وهو اللقب الذي عاد ليرافق منتخب الجزائر في نهائيات كأس أفريقيا بمصر، التي تُوّج بها "الخضر"، وأخذ "أسود الأطلس" المشعل في مونديال قطر، بعد أن حرص اللاعبون على السجود لله شكرًا بعد كل مباراة وإنجاز.

وبعد مباراة البرتغال -أمس السبت- تناقل الآلاف مقطعًا مرئيًا يوثّق للصحفي الإذاعي الإسباني نيكو مكانتور وهو يعلّق بعد صفارة النهاية، قائلًا "سيكون هؤلاء الساجدون أول منتخب أفريقي في المربع الذهبي، سيسجدون ويقولون: الله، الله، الله، الحمد لله".

