16 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء.. مباراة هولندا والأرجنتين تعيد للذاكرة "معركة نورنبيرغ"

شهدت المباراة المثيرة بين هولندا والأرجنتين، الجمعة، ضمن دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، رقما قياسيا في عدد الورقات الملونة في مباراة واحدة من البطولة حتى الآن، بعدما أشهر الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز 16 بطاقة صفراء إلى جانب بطاقة حمراء لدينزل دومفريس لاعب المنتخب الهولندي بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، وذلك بعد أن كان وجّه له إنذارا في مرحلة أولى عند بداية تنفيذ ركلات الترجيح.

وذكر التقرير الرسمي للمباراة الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الحكم الإسباني أنذر 8 لاعبين من المنتخب الهولندي، ومنهم دومفريس الذي تلقى إنذارا ثانيا ساوى الطرد، عقب نهاية ضربات الترجيح بخسارة هولندا (4-2)، بينما تلقى صاحب هدفي المباراة لهولندا فوتر فيخورست بطاقة صفراء من على مقاعد البدلاء قبل ذلك بدقائق عديدة.

وحصل 8 لاعبين من المنتخب الأرجنتيني على بطاقات صفراء، وكذلك مدربه ليونيل سكالوني ومساعده والتر صامويل.

وشهدت المباراة المثيرة التي نجح فيها منتخب هولندا في إجبار الأرجنتين على المرور للركلات الترجيحية، بعد عودته من بعيد (2-2) الكثير من التوتر والاحتجاجات في العديد من المناسبات حينما تقدمت الأرجنتين 2-صفر، قبل أن يسجل فيخورست هدفين ليتعادل المنتخب الهولندي في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ويتم اللجوء إلى شوطين إضافيين ثم إلى ركلات الترجيح.

وأثار الحكم لاهوز كثيرا من الجدل والانتقادات خاصة من قبل لاعبي الأرجنتين؛ فقد لمح ميسي إلى ضرورة تعيين الفيفا حكاما كبارا للمباريات الكبيرة بينما وصف إيمليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني الحكم الإسباني بأنه "بلا فائدة".

وتعد مباراة هولندا والأرجنتين ثاني أكثر المباريات خشونة ومشاحنات بين اللاعبين والثانية في استعمال ورقات العقوبة التأديبية من قبل الحكم، وذلك بجانب كونها شهدت أيضا مشاحنات واشتباكات بين مدرب منتخب الطواحين لويس فان غال وقائد منتخب التانغو ليونيل ميسي.

وكان الرقم القياسي المسجل لأكثر المباريات عنفا وخشونة هو 16 بطاقة صفراء إلى جانب 4 بطاقات حمراء بعد الإنذار الثاني، وقد حدث ذلك في مباراة هولندا والبرتغال في كأس العالم 2006 بألمانيا والتي عرفت باسم "معركة نورنبيرغ".

وفي تلك المباراة التي احتضنها ملعب نورنبيرغ ودارت لحساب ثمن نهائي مونديال 2006، أشهر الحكم الروسي فالنتين إيفانوف 16 بطاقة صفراء، 9 منها للبرتغاليين و7 للهولنديين، كما طُرد لاعبون من كل فريق بعد حصولهم على البطاقة الصفراء الثانية.

وانطلقت شرارة الخشونة آنذاك بعد تدخل قوي من المدافع خالد بولحروز على كريستيانو رونالدو الذي غادر الملعب مباشرة بعد ذلك، لتتوالى البطاقات الحمراء والصفراء حيث أشهر إيفانوف 16 بطاقة صفراء و4 حمراء؛ 2 منها للهولنديين خالد بولحروز وجيوفاني فان بروكورست ومثلهما للبرتغاليين كوستينها وديكو.

وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب فرانك ستاديون في مدينة نورنبيرغ بفوز منتخب البرتغال بنتيجة هدف دون مقابل، سجله اللاعب نونو مانيتش.