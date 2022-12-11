هل حطمت قفزة النصيري الرقم القياسي لرونالدو؟

استمر الحديث في الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الهدف الرائع الذي سجله يوسف النصيري وقاد به المنتخب المغربي لكرة القدم لفوز ثمين على نظيره البرتغالي 1-صفر مساء أمس السبت في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وحسم الهدف تأهل المنتخب المغربي ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي في تاريخ كأس العالم.

وسجل النصيري هدف المغرب قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول عندما تلقى عرضية عالية وارتقى للكرة بشكل رائع ووجهها برأسه إلى داخل الشباك. وشبه كثيرون قفزة النصيري بالقفزات الشهيرة للنجم البرتغال كريستيانو رونالدو.

وتردد أن النصيري تفوق على القفزة الشهيرة لرونالدو التي سجلها في دوري الأبطال في موسم 2012-2013.

لكن الأرقام نفت ذلك، حيث بلغ ارتفاع قفزة النصيري في مباراة أمس 2.78 متر، حسب ما أوضحته شبكة "بي إن سبورتس" عبر حسابها بموقع تويتر.

أما قفزة رونالدو الشهيرة، فقد سجلت ارتفاع 2.93 متر، وذلك خلال مشاركته مع فريقه الأسبق ريال مدريد الإسباني في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2012-2013.

وسجل النصيري أمس هدفه الثالث عبر مشاركتين في المونديال، ونشر لاعب إشبيلية الإسباني على حسابه في إنستغرام صورًا لهدفه واحتفاله به وأرفقها بهذا التعليق: "المستحيل ليس مغربيا! سنقاتل من أجلكم ومن أجل أحلامنا إلى آخر رمق! ديما (دائما) المغرب".

وأشاد مدرب المغرب وليد الركراكي بالنصيري، وقال "لطالما آمنت به، وهذا أمر جيد. حتى أنتم في الصحافة قتلتموني عندما قلت إنه سيذهب إلى كأس العالم. أعتقد أنه أفضل هداف للمغرب في كأس العالم، ورد على أرض الملعب والجواب دائما على أرض الملعب إن كان لي كمدرب أو له كلاعب".

وأضاف "آمنت بيوسف وما يمنحه للفريق على أرضية الملعب لا يمكن أن يفهمه إلا من يعرف كرة القدم. هو يعمل من أجل الفريق مثل (أوليفييه) جيرو مع فرنسا. تكوَّن في المغرب وهو المثل الأعلى للبقية وأنا فخور به لأنه سجل هدفا مهما".