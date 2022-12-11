ماكرون سيحضر مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022

يتوجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر الأربعاء المقبل لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والمغرب، وفق ما أكّدته وزير الرياضة أميلي أوديا كاستيرا.

وحضرت أوديا كاستيرا –أمس السبت- مباراة ربع النهائي التي فاز فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي 2-1، وقالت في تصريحات عبر إذاعة "فرانس إنفو" -اليوم الأحد- "سأعود مع الرئيس الأربعاء القادم، وتفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهّد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة".

وتابعت الوزيرة "لقد تابعت منتخب (فرنسا) أمس، لقد كان منتبهًا لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة".

وقبل انطلاق كأس العالم، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي، أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك"، وقال ماكرون -أمس عبر تويتر- "مبارك للزرق! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معًا. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي".

وستتنافس فرنسا -التي فازت بكأس العالم لكرة القدم في 2018- مع المغرب على مكان في النهائي، في المباراة التي تجمع المنتخبين بلمعب البيت يوم الأربعاء القادم، بداية من العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.