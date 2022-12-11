هل كانت الأرجنتين تفضل مواجهة البرازيل على كرواتيا في نصف نهائي مونديال قطر؟

يقول الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية، ردا على سؤال للجزيرة نت بعد فوزه على الأرجنتين 2-1، إنه "من السهل تحفيز ميسي لمواجهة البرازيل على أن تقول له تلعب ضد السعودية مثلا أو أي فريق آخر".

ظهر كلام رينارد -الذي كان في اليوم الثالث من مونديال قطر- جليا في المركز الإعلامي لملعب "لوسيل" المونديالي يوم الجمعة الماضية، الذي احتضن فوز الأرجنتين على هولندا بركلات الترجيح 4-3.

ندخل إلى المركز لنرى أنه تحول إلى أشبه بملعب بالعاصمة الكرواتية زغرب، فالصحفيون والموظفون كلهم متسمرون أمام الشاشات يتابعون الدقائق الأخير من مباراة كرواتيا والبرازيل؛ يسجل بيتكوفيتش هدف التعادل لرفقاء لوكا مودريتش وينفجر المركز فرحا، يضيع ماركينيوز الركلة الحاسمة للبرازيل ليعلن تأهل كرواتيا إلى نصف النهائي، يسود الصمت والترقب وتدور الأحاديث الجانبية بين الصحفيين الأرجنتينيين، ويطرحون على بعضهم بعضًا سؤالا واحدا:

هل كان الأفضل لنا مواجهة البرازيل أم كرواتيا في نصف النهائي؟

ننقل هذا التساؤل إلى عدد من لاعبي الأرجنتين الذين كانوا منتشين من فوزهم المرهق على كرواتيا، الذي ضمن تأهلهم لنصف النهائي.

يقول ألكسيس ماكليستر إن "هوية المنافس لا تهم، كرواتيا فريق قوي بدنيا وتكتيكيا ويرهق أي منتخب يواجهه، ومواجهة البرازيل كانت ستكون كلاسيكو أميركيا جنوبيا يتابعه مئات الملايين حول العالم".

بدوره، يؤكد الحارس إيمليانو مارتينيز كلام ماكليستر، ويضيف "نتعامل كما فعلنا سابقا، كل مباراة قادمة هي نهائية بالنسبة لنا، وسنقاتل حتى الرمق الأخير، لا يعنينا من نواجه، لأننا سنتحضر لها على كل الصعد؛ كرواتيا وصيفة بطل العالم الماضي، وتنتظرنا مواجهة صعبة".

أما مولينا مسجل الهدف الأول للأرجنتين في مرمى هولندا، فقال إننا "لا نفكر بقوة الخصم، لأننا سندرس كل منافس في المباراة ونحدد نقاط قوته وضعفه، كل ما قدمناه في مواجهة هولندا سنقدم أضعاف أضعافه ضد كرواتيا، الجميع وفي مقدمتهم ليو (ميسي) على قلب رجل واحد للعبور نحو النهائي".

هذا الكلام الدبلوماسي من اللاعبين قابله كلمات أكثر وضوحا من الصحفيين الأرجنتينيين، فمنهم من فرح بخسارة البرازيل وآخرون تمنوا لو فازت، حتى نشهد إحدى "أعظم مباريات كأس العالم التي لم تتكرر منذ سنوات طويلة"، حسب أوغستين مراسل شبكة "إي إس بي إن" الأرجنتينية.

ويتابع "قد يقول قائل إن كرواتيا أسهل من البرازيل، ولكن أن تلعب ضد فريق واجهته عشرات المرات بدل فريق لعبت ضده 5 مرات سابقة، فهذا فارق كبير، وهناك أيضا عامل التحفيز، أن تقول للاعبين لديكم معركة مع البرازيل يجب أن تنتصروا فيها -كما فعلتم في نهائي كوبا أميركا الأخيرة- أفضل من أن يحفزهم سكالوني لمواجهة كرواتيا".

وختم بقوله "حتى بالنسبة للجماهير، كانت ستكون منازلة كروية فوق المستطيل الأخضر، يستمتع فيها الجميع وكانت ستكون هناك مباراة خاصة بين صديقين وزميلين في باريس سان جيرمان، يعني الجميع كان ينتظر مواجهة بين ميسي ونيمار في نصف النهائي، وكانوا يأملون أن يلتقي كريستيانو رونالدو وميسي في النهائي، هذه مباريات خرافية ومنتظرة، ولكن للأسف لن تحدث".

وتقول ماريا -مراسلة قناة رياضية أرجنتينية- "لست سعيدة بفوز كرواتيا، كنا نتمنى مواجهة البرازيل وهزيمتهم مرة أخرى، مثلما فعلنا في نهائي كوبا أميركا، ونتأهل إلى نهائي المونديال ونفوز به من بوابة الغريم التقليدي".

وتكشف أنه "في مونديال البرازيل 2014، تحول الشعب البرازيلي كله إلى مؤيد لألمانيا في النهائي وكانوا يرون أن أسوأ كوابيسهم رفع ميسي للقب كأس العالم في ملعب (ماراكانا) الأسطوري، ولكنه حقق حلمه ورفع لقب كوبا أميركا".

وختمت "كرواتيا تكون خصما عنيدا، ولكن بعد مباراة هولندا تأكدنا أن لدينا منتخبا يقاتل من أجل ميسي، وأيضا للفوز بلقب غاب عنا منذ 1986، واللاعبون واثقون من أن مارادونا ينظر إليهم من السماء ويدعمهم".

في المقابل، يرى بابلو -مراسل ومذيع من قناة "دي سبورت" الأرجنتينية- أنه "سعيد جدا بإقصاء البرازيل، كرواتيا أزاحت مرشحا جديا للقب والآن مصيرنا بين أيدينا، علينا الفوز على كرواتيا والاستمرار بالحلم".

وواصل "لم نكن نريد لقاء البرازيل، لأنها ستكون مباراة كلاسيكو وتختلط فيها المشاعر بكرة القدم وتشكل ضغطا كبيرا على لاعبي منتخبنا، ونحن في غنى عنه بعد المجهود النفسي والبدني الذي قدمه اللاعبون في مواجهة هولندا".

وتلتقي الأرجنتين مع كرواتيا -الثلاثاء المقبل- في نصف نهائي مونديال قطر على ملعب لوسيل، وهي مواجهة ثأرية بعد فوز رفقاء مودريتش على منتخب "الألباسيليستي" بقيادة ميسي بثلاثية نظيفة في دور المجموعات بمونديال روسيا 2018.

يذكر أن المنتخبين تواجها 5 مرات في السابق فازت الأرجنتين في مرتين منها، وبالمثل تفوقت أوكرانيا في مباراتين أخريين، في حين انتهت المواجهة الخامسة بالتعادل السلبي.