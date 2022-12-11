قطر تهتز فرحا بالفوز التاريخي للمغرب في كأس العالم 2022
شهدت مختلف المناطق في قطر احتفالات واسعة وخروج المئات من المشجعين للتعبير عن فرحتهم بفوز منتخب المغرب على البرتغال 1-صفر، وتأهله التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.
ورددت الجماهير هتافات الفرح والنصر من أمام ملعب "الثمامة" الذي استضاف المباراة.
كما جابت سيارات تحمل الأعلام المغربية شوارع العاصمة الدوحة.
وتزينت أبراج الجابر بمدينة لوسيل بعلم المغرب وعبارة "مغربنا يا فخر العرب" عقب نهاية المباراة أمام البرتغال.
🎥♥️ | مـغـربـنـا .. يـا فـخـر الـعـرب 🇲🇦
أبراج الجابر بمدينة #لوسيل 🇶🇦 تتزيّن
احتفالًا بتأهل #المغرب لنصف النهائي#البرتغال | #QatarWorldCup2022 #المغرب_البرتغال | #نديب_قطر pic.twitter.com/DD66uRb66p
— نديب قطر (@NadeebQa) December 10, 2022
وشهدت مناطق سوق واقف ودرب لوسيل وكتارا احتفالات كبيرة بفوز المنتخب المغربي.
فرحة مغربية🇲🇦 لا توصف😍
بتأهل منتخب #المغرب إلى نصف نهائي مونديال #قطر2022 في درب لوسيل#مرسال_قطر | #المغرب_البرتغال #كأس_العالم_قطر_2022#أجمل_مونديال_بالتاريخ #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/4j1YuPjb94
— مرسال قطر (@Marsalqatar) December 10, 2022
احتفالات عربية كبيرة بكتارا بالانجاز المغربي #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions pic.twitter.com/PaNaic5Z4Z
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
"هذه البداية مازال مازال".. أهازيج جمهور المغرب في سوق واقف#كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions pic.twitter.com/ARUSIaavb4
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
سوق واقف يحتفل بالإنجاز التاريخي للمغرب، وفرحة عربية كبيرة #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions pic.twitter.com/3bclOklazf
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وتجمع المئات من المشجعين أمام مقر إقامة منتخب المغرب لاستقبال اللاعبين وتقاسم فرحة التأهل معهم.
جماهير المغرب تحتشد أمام فندق الإقامة لاستقبال حافلة أسود الأطلس
بعد التأهل التاريخي #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 pic.twitter.com/mjB0Os4xVf
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والأفريقية بعد تأهله إلى نصف نهائي المونديال. وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.
ويلتقي المغرب في المربع الذهبي، الأربعاء المقبل، المنتصر من لقاء حاملة اللقب فرنسا ونظيرتها إنجلترا.