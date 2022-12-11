ضرب موعدا ناريا مع المغرب.. منتخب فرنسا يطيح بإنجلترا ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم
أكمل منتخب فرنسا عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه على إنجلترا 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت، وضرب موعدا مع نظيره المغربي.
ونجح المنتخب الفرنسي في حسم المواجهة مع جاره الإنجليزي، ليواصل حملة الدفاع عن اللقب الذي ناله في النسخة الأخيرة عام 2018 في روسيا.
وسجل أوريلين تشواميني هدف التقدم لفرنسا في الدقيقة 17 من تسديدة قوية لعبها من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.
تصويبة صاروخية من متوسط ميدان ريال مدريد أوريلين تشواميني (1-صفر) تسكن شباك إنكلترا.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
وتمكن المنتخب الإنجليزي في معادلة النتيجة في الدقيقة 54 من ركلة جزاء احتسبت بسبب خطأ من تشواميني بالذات، نجح القائد هاري كين في ترجمتها هدفا.
هاري كاين يعدّل الكفّة (1-1)
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
لكن أوليفييه جيرو منح منتخب فرنسا هدف التقدم في الدقيقة 78 بعد تمريرة متقنة من أنطوان غريزمان.
هدف فرنسا "73": #إنجلترا 1-2 #فرنسا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @England @EnglandFootball #ThreeLions @equipedefrance @FFF #FiersdetreBleus #LesBleus pic.twitter.com/wUWdDbYbz4
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وأهدر هاري كين فرصة تسجيل هدف التعادل لإنجلترا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية بسبب خطأ على تيو هيرنانديز، إذ سدد الكرة خارج المرمى هذه المرة.
هاري كاين يهدر ركلة الجزاء وأضاع فرصة تعديل الكفة
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #انكلترا_فرنسا#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/T3Bz86WUiN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
ويلتقي منتخب فرنسا في نصف النهائي مع المغرب الذي فاز في وقت سابق على البرتغال بهدف دون رد، وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل على ملعب البيت.
بينما تجمع المباراة الثانية بين كرواتيا والأرجنتين قبل ذلك بيوم واحد، على ملعب لوسيل، الذي يستضيف المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.