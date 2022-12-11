ضرب موعدا ناريا مع المغرب.. منتخب فرنسا يطيح بإنجلترا ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم

أكمل منتخب فرنسا عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه على إنجلترا 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت، وضرب موعدا مع نظيره المغربي.

ونجح المنتخب الفرنسي في حسم المواجهة مع جاره الإنجليزي، ليواصل حملة الدفاع عن اللقب الذي ناله في النسخة الأخيرة عام 2018 في روسيا.

وسجل أوريلين تشواميني هدف التقدم لفرنسا في الدقيقة 17 من تسديدة قوية لعبها من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وتمكن المنتخب الإنجليزي في معادلة النتيجة في الدقيقة 54 من ركلة جزاء احتسبت بسبب خطأ من تشواميني بالذات، نجح القائد هاري كين في ترجمتها هدفا.

لكن أوليفييه جيرو منح منتخب فرنسا هدف التقدم في الدقيقة 78 بعد تمريرة متقنة من أنطوان غريزمان.

وأهدر هاري كين فرصة تسجيل هدف التعادل لإنجلترا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية بسبب خطأ على تيو هيرنانديز، إذ سدد الكرة خارج المرمى هذه المرة.

ويلتقي منتخب فرنسا في نصف النهائي مع المغرب الذي فاز في وقت سابق على البرتغال بهدف دون رد، وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل على ملعب البيت.

بينما تجمع المباراة الثانية بين كرواتيا والأرجنتين قبل ذلك بيوم واحد، على ملعب لوسيل، الذي يستضيف المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.