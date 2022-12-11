تزامنا مع كأس العالم.. إصدار أول معجم موحد لمصطلحات كرة القدم بالرباط

الرباط- تزامنا مع نهائيات كأس العالم قطر 2022 التي تقام لأول مرة في بلد عربي، صدر بالرباط معجم موحد لمصطلحات كرة القدم، أعده مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

ويوفر هذا المعجم -الذي قُدم أمس بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط- قاعدة بيانات مصطلحية غنية باللغة العربية، تغطي معظم المفاهيم الرياضية والمتخصصة في المجال، ويضم 906 مدخلات ومصطلحات بـ3 لغات: الإنجليزية والفرنسية والعربية، و870 من المداخل المشفوعة بتعاريف مفاهيمية دقيقة.

كانت النواة الأولى لمعجم متخصص في كرة القدم جزءا من مشروع القاموس العربي الموحد للمصطلحات الرياضية الذي عرض على اللجنة العلمية للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية في سبتمبر/أيلول 2012، وذلك على هامش دورة الألعاب الرياضية المدرسية العربية الـ19 التي احتضنتها آنذاك الكويت.

مؤتمر التعريب

وعُرض المعجم على مؤتمر التعريب 12 المنعقد بالخرطوم سنة 2013، وكُلفت لجنة متخصصة تضم لغويين ومختصين في الرياضة من مختلف الدول العربية بالمراجعة والتقويم في مرحلة أولى، ثم عرض العمل في صيغته النهائية على الجلسة العامة للمؤتمر التي صادقت عليه ووافقت على نشره.

ومع تنظيم كأس العالم لأول مرة في بلد عربي، قرر مكتب تنسيق التعريب -ومقره الرباط- تشكيل فريق لتحيين المجلد الخاص بكرة القدم وإغنائه ومراجعته مراجعة شاملة وكلية، بإضافة المصطلحات الجديدة وتدقيق كل المصطلحات التي تضمنها هذا الجزء في نسخته الأولى.

ويقول مدير مكتب تنسيق التعريب عبد الفتاح الجمري إن أهمية هذا المعجم تكمن في كونه ثلاثي اللغة، إذ يتوفر على مدخل إنجليزي ومقابل فرنسي وعربي مصحوب بتعاريف.

وأوضح الجمري -في تصريح للجزيرة نت- أنه معجم مفيد للغة العربية وباقي اللغات الأجنبية كونه يمكّن الباحث الذي يشتغل في علم المصطلحات المقارن من استيعاب مداخل معجمية لها أهميتها وفائدتها في مجال البحث اللغوي واللساني العربي بشكل عام.

وأضاف أن المكتب اجتهد ليجعل هذا المعجم متضمنا كل المصطلحات الدولية التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيرا إلى تزامن هذا الإصدار مع استضافة قطر كأس العالم، وأيضا مع اعتماد الفيفا لأول مرة اللغة العربية في مختلف أجهزته.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم قررت في مارس/آذار الماضي اعتماد العربية لغة رسمية لدى الفيفا، لتصبح اللغة الخامسة ضمن اللغات المعتمدة في الاتحاد، بعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.

معايير الجودة

من جهته، قال أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري إن الاهتمام بمعجم خاص بكرة القدم لم يأت فقط للشعبية والانتشار اللذين تحظى بهما هذه الرياضة في العالم، بل أيضا لأن الرياضة تمثل فرصة لإلهام تحرك عالمي بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2030.

وأضاف أن إصدار هذا المعجم يسهم في تنمية اللغة العربية وإغناء حقلها المعجمي في ما يتصل منه بالحقل الرياضي بإيجاد المقابل العربي لأهم المصطلحات المتداولة دوليا.

ووضع مكتب تنسيق التعريب معيارين تتحقق بهما جودة هذا المعجم حتى يستفيد منه أكبر عدد من المهتمين؛ وهما الدقة العلمية وسهولة الاستعمال.

وحسب المكتب، فقد روعي في ضبط المفاهيم والمصطلحات المزاوجة بين البعدين الدولي والعربي في إطار ما يعرفه مجال الرياضة وكرة القدم خاصة من تطور عبر العالم، بالاستفادة من العديد من المصادر والمراجع والتقارير الدولية للوقوف على كافة المصطلحات والتعابير المرتبطة بهذه الرياضة.

ويستفيد من هذا المعجم الباحثون في ميدان التربية البدنية والرياضية، ومعلمو التربية البدنية والرياضة المدرسية، والطلبة في المعاهد العليا لتكوين معلمي التربية البدنية والرياضة، إلى جانب التقنيين في ميدان كرة القدم من مدربين ومديرين تقنيين ومعدين بدنيين وحكام، ثم الصحفيين الرياضيين.

وكانت آخر الإصدارات المعجمية لمكتب تنسيق التعريب معاجم في المجال الطبي هي: المعجم الموحد لمصطلحات طب وجراحة الأطفال، والمعجم الموحد لمصطلحات الطب الباطني، والمعجم الموحد لمصطلحات كوفيد-19، وقبلها سلسلة معاجم في علوم التربية.