تحمل اسم الحلم.. الكشف عن الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي كأس العالم قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) عن الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي كأس العالم قطر 2022 التي تحمل اسم "الحلم"، لتحل محل "الرحلة"، الكرة الرسمية المستخدمة في مباريات البطولة حتى الآن.

وتتميز الكرة الجديدة باحتوائها أيضا على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تصميم الكرات، حيث ستحمل "الحلم" التكنولوجيا نفسها المستخدمة في "الرحلة"، التي تقوم على نظام "الكرة المتصلة" وهي تقنية أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة في بطولة كأس العالم.

فتعتمد التقنية على إرسال الكرة بيانات لموقع اللاعبين لتزود حُكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية تمكّنهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل، مما يضفي مزيدا من السلاسة على تجربة متابعة المباراة.

فمن خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تماما.

🟥 #آخر_خبر | من الرحلة إلى الحلم ⚽️ الاتحاد الدولي لكرة القدم @fifaworldcup_ar يكشف عن الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي كأس العالم FIFA قطر 2022 pic.twitter.com/91Cr9lnFay — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 11, 2022

معلومات قيمة

ويقول مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوهانس هولزمولر، من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت شركة "أديداس" (Adidas) المنفذة للكرة على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين.

وأضاف أن البيانات الواردة من الكرة تقدم معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم.

كما روعيت حماية البيئة في تصميم هذه الكرة، إذ أُخذ في الاعتبار كل الجوانب المهمة في هذا الصدد، مما يجعل من "الحلم" أول كرة في تاريخ الكرات الرسمية المستخدمة في نصف نهائي ونهائي كأس العالم تُصنع حصريًا من أحبار ومواد لاصقة مائية.

ويقوم تصميم هذه الكرة على أرضية ذهبية اللون وعليها مثلثات صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل "الحلم" لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم فضلا عن نمط العلم القطري.

من جهته، قال مدير كرة القدم في شركة أديداس، نيك غراغز، إن كرة الحلم تمثل بصيصا من الأمل حول قدرة كرة القدم والرياضة عموما على جمع الناس وتوحيدهم، إذ سيتسمر الملايين أمام شاشات التلفاز في كل بلد من بلدان العالم، ويجمعهم العشق المشترك تجاه هذه اللعبة.