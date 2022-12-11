احتفالات تجوب المدن والعواصم.. أسود الاطلس يلهبون حماس الجماهير العربية

ألهب المنتخب المغربي حماس الجماهير العربية التي خرجت في عدة مدن وعواصم من العالم للاحتفال بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس لنصف نهائي مونديال قطر 2022، عقب فوزه الباهر على البرتغال بهدف دون رد.

وأطلقت الجماهير المغربية والعربية العنان للتعبير عن فرحتها عقب بلوغ أسود الأطلس نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ العرب والأفارقة حيث شهدت مدن المملكة المغربية احتفالات عارمة، في حين احتفت أعداد غفيرة من الجماهير العربية في كثير من المدن في مختلف أنحاء العالم بالتأهل التاريخي.

وتداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء، مقاطع فيديو تظهر فرحة الجماهير في المدن المغربية، لحظة تسجيل يوسف النصيري للهدف الأول لمنتخب المغرب في مرمى البرتغال، وأظهرت المشاهد لحظات الاحتفال الصاخبة بشكل جنوني وسط رقصات شعبية، ومسيرات جماهيرية على السيارات وأخرى راجلة جابت شوارع ومدن المغرب، في حين أظهرت صور أخرى الجماهير المغربية وهي تتطلع بترقب وخوف لشاشات التلفزيون لمشاهدة المباراة في لحظاتها الأخيرة.

كما روج عدد من النشطاء مقاطع فيديو تظهر فرحة الجماهير في المدن السعودية، لحظة نهاية المباراة بتأهل المنتخب المغربي.

وفي لبنان، كانت العديد من المدن اللبنانية مسرحا لاحتفالات شعبية بتأهل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي، وبحسب ما بثته منصات لبنانية، اجتاح الفرح شوارع مدينة طرابلس ومدن أخرى في لبنان بعد الانتصار المغربي، وحمل المحتفلون في طرابلس الأعلام المغربية تشجيعا للمنتخب العربي.

وعمت احتفالات عارمة شوارع مدينة لندن في بريطانيا بعد صعود المنتخب المغربي لنصف نهائي المونديال، حيث وثقت لقطات مصورة الاحتفالات العارمة التي ملأت شوارع العاصمة لندن بعد فوز المنتخب المغربي، كما أظهرت اللقطات خروج المئات من أفراد الجالية المغربية والعربية للاحتفال في عدد من الشوارع الرئيسية. كما تم نشر لقطات من الاحتفالات في شوارع أميركا.

وعمت الفرحة العارمة الساحات الفلسطينية بعد هدف المنتخب المغربي في مرمى البرتغال، والذي تفاعلت معه الجماهير الفلسطينية بشكل جنوني رافعة العلمين المغربي والفلسطيني.

فرحة الفلسطينيين في رام الله بعد الهدف المغربي الأول.#المغرب pic.twitter.com/barl20fcmT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 10, 2022

ومن جهة أخرى، وثقت لقطات مصورة عبر المنصات فرحة واسعة في أوساط الجماهير حيث تجمع المئات حول الشاشات في مناطق مختلفة من فلسطين لمتابعة المباراة، وسط تشجيع واهتمام كبير بالمباراة.

ووثق الناشط والمصور السوري مالك الحرك (أبو محمود)، مقطع فيديو يظهر الفرحة الغامرة في مخيمات الشمال السوري، لحظة تسجيل المغرب للهدف الأول في شباك المنتخب البرتغالي.

وأظهر الفيديو لحظات السعادة التي لامست قلوب المتابعين في سوريا، عندما وضع يوسف النصيري كرة رأسية في شباك الحارس البرتغالي.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات يسمع فيها تكبيرات المساجد في العاصمة الليبية طرابلس فرحا بتأهل أسود الأطلس، وأظهرت مشاهد أخرى احتفال الجماهير الليبية بالفوز المغربي التاريخي وذلك عبر إطلاق الألعاب النارية، وسط احتفاء واسع ورقصات شعبية على الأغاني المغربية والليبية.

وجابت الاحتفالات المغربية والعربية مدنا أخرى من العالم، حيث خرج الآلاف في أمستردام الهولندية وفي دبي بالإمارات وباريس في فرنسا وغيرها لإطلاق العنان للفرحة وسط رفع رايات المغرب وفلسطين والجزائر ودول عربية أخرى احتفاء بالتأهل التاريخي.