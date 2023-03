احتفالات تجوب المدن والعواصم.. أسود الاطلس يلهبون حماس الجماهير العربية

ألهب المنتخب المغربي حماس الجماهير العربية التي خرجت في عدة مدن وعواصم من العالم للاحتفال بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس لنصف نهائي مونديال قطر 2022، عقب فوزه الباهر على البرتغال بهدف دون رد.

وأطلقت الجماهير المغربية والعربية العنان للتعبير عن فرحتها عقب بلوغ أسود الأطلس نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ العرب والأفارقة حيث شهدت مدن المملكة المغربية احتفالات عارمة، في حين احتفت أعداد غفيرة من الجماهير العربية في كثير من المدن في مختلف أنحاء العالم بالتأهل التاريخي.

وتداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء، مقاطع فيديو تظهر فرحة الجماهير في المدن المغربية، لحظة تسجيل يوسف النصيري للهدف الأول لمنتخب المغرب في مرمى البرتغال، وأظهرت المشاهد لحظات الاحتفال الصاخبة بشكل جنوني وسط رقصات شعبية، ومسيرات جماهيرية على السيارات وأخرى راجلة جابت شوارع ومدن المغرب، في حين أظهرت صور أخرى الجماهير المغربية وهي تتطلع بترقب وخوف لشاشات التلفزيون لمشاهدة المباراة في لحظاتها الأخيرة.

كما روج عدد من النشطاء مقاطع فيديو تظهر فرحة الجماهير في المدن السعودية، لحظة نهاية المباراة بتأهل المنتخب المغربي.

وفي لبنان، كانت العديد من المدن اللبنانية مسرحا لاحتفالات شعبية بتأهل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي، وبحسب ما بثته منصات لبنانية، اجتاح الفرح شوارع مدينة طرابلس ومدن أخرى في لبنان بعد الانتصار المغربي، وحمل المحتفلون في طرابلس الأعلام المغربية تشجيعا للمنتخب العربي.

وعمت احتفالات عارمة شوارع مدينة لندن في بريطانيا بعد صعود المنتخب المغربي لنصف نهائي المونديال، حيث وثقت لقطات مصورة الاحتفالات العارمة التي ملأت شوارع العاصمة لندن بعد فوز المنتخب المغربي، كما أظهرت اللقطات خروج المئات من أفراد الجالية المغربية والعربية للاحتفال في عدد من الشوارع الرئيسية. كما تم نشر لقطات من الاحتفالات في شوارع أميركا.

The local #Moroccan community! Big win for #Morocco ! First Arab and African country to make it to the #WorldCup quarterfinal ❤️❤️⚽ #Morocco #Qatar2022 @fox5dc #washingtondc pic.twitter.com/orDcinqOT7

— Jennifer Delgado (@JenDelgadoFOX) December 10, 2022