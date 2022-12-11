ولماذا لا يفوز المغرب بكأس العالم؟.. أبو تريكة وشيبو وطارق دياب والحوسني يجيبون الجزيرة نت

بعد تأهل المغرب لنصف نهائي مونديال قطر على حساب البرتغال في أكبر مفاجآت كأس العالم حتى الآن، زاد سقف طموح الجماهير للتفكير في تتويج عربي أول بلقب المونديال، الجزيرة نت وجهت سؤالا عن إمكانية فوز المغرب بكأس العالم لبعض نجوم وأساطير كرة القدم فماذا كانت الإجابة؟

لم يستبعد أسطورة المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة فوز المغرب باللقب، وقال للجزيرة نت إن "المغرب يسير نحو حلم الظهور يوم 18 ديسمبر/كانون الأول بنهائي المونديال، لكنه يسير مباراة بمباراة وخطوة بخطوة، وأهم ما يميز الفريق أنه لا يتأثر بما يقال خارج الملعب ومن الجماهير وهذا أفضل له لزيادة التركيز على هدفه".

ووافقه الرأي نجم المنتخب المغربي يوسف شيبو الذي أجاب على سؤال للجزيرة نت قائلا "الأهم من ذلك الاستعداد لمنافسنا القادم، وأعتقد أن مستوى الفريق يمكنه من التقدم أكثر وأكثر حتى اللقب، ولكن أولا يجب التركيز جيدا على المباراة القادمة في نصف النهائي وأن نسير في البطولة خطوة بخطوة".

وقال أسطورة المنتخب التونسي السابق طارق دياب للجزيرة نت "نعم ولم لا يفوز المغرب بكأس العالم بعد أدائه المميز في المونديال وفوزه على الكثير من الفرق الكبيرة تواليا (تعادلت مع كرواتيا وفازت على بلجيكا ثم كندا وإسبانيا وأخيرا البرتغال)؟ فطريقة المغرب لا يستطيع أي فريق أن يكسبهم بها لأنها لا تحجم المنافسين ولا تجعل أي لاعب منهم يبرز في المباراة وهي نقطة قوة كبيرة.

أما عماد الحوسني أحد أبرز نجوم منتخب عمان عبر تاريخه فقال للجزيرة نت إن "منتخب المغرب أظهر مستوى مبهرا ويستحق الفوز على البرتغال وبعد هذا الأداء الرائع أتوقع أن ينافس على لقب المونديال".

ورفض المغربي هشام عمراني أمين عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق ومستشار الاتحاد السعودي للعبة حاليا الحديث عن اللقب الآن، مؤكدا ثقته في فوز المغرب على البرتغال بقوله "كنت مطمئنا منذ البداية للفوز ففريقنا قوي، ولكن أرفض الحديث عن اللقب الآن وأرى ضرورة أن ينصب التركيز على نصف النهائي وكيف نعبره فقط".