9 أرقام قياسية للمغرب بعد التأهل التاريخي في كأس العالم 2022

بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد في كأس العالم 2022 في قطر اليوم السبت، حقق منتخب المغرب مجموعة من الأرقام القياسية رافقت إنجازه التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم.

ونستعرض هنا قائمة بأبرز الأرقام القياسية التي حققها "أسود الأطلس" بفضل مشوارهم المميز في مونديال قطر إلى غاية الآن: