الدوحة ـ شكلت كرة القدم منعطفا مهما وأصبحت قوة موحدة تجمع بين مختلف الثقافات والحضارات، وهو ما تهدف إليه مسابقة كتارا للموهبة الذهبية "جولدن تالنت" عبر خلق فرصة للموهوبين من جميع أنحاء العالم من محبي وعشاق كرة القدم لعرض مواهبهم وقدراتهم.

المسابقة التي أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" على هامش مونديال قطر 2022، تلقي الضوء على كيف أن كرة القدم ألهمت أعمالا أدبية وفنية على مر قرون، وذلك من خلال عرض كيفية إلهام كرة القدم الفنانين والموسيقيين والمبدعين، وكيف يمكن لكرة القدم الاستفادة من هذا المزيج؟ إذ تتكثف فيها مآثر البطولة من تجسيد اللاعبين العظماء إلى تسلسل الأحداث الخالدة والرسائل والمبادئ التي تبرزها الملاعب.

كرة القدم فن تسير في فلكه جميع الفنون الأخرى، وهو ما سيكون متاحا أمام جميع الموهوبين في مختلف الفنون من كافة أرجاء العالم للتعبير عنه خلال المسابقة عبر فئات الفن التشكيلي والنحت وفن الأداء والتعليق الحي والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، والابتكار والتكنولوجيا، ومواهب متنوعة.

ويوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" سالم المري أن مسابقة الموهبة الذهبية هي إحدى فعاليات المؤسسة المصاحبة لمونديال قطر، وتهدف إلى منح الموهوبين في كافة أرجاء العالم من محبي وعشاق كرة القدم الفرصة لعرض قدراتهم ومواهبهم من خلال تأثير كرة القدم في مختلف الفنون.

ويقول المري للجزيرة نت إن هناك أسسا لتقييم الأعمال المقدمة إلى المسابقة عبر اختيار العمل الأكثر إبداعا وجودة من خلال لجنة تحكيمية تضم مجموعة من الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية.

وتنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مسابقة كتارا للموهبة الذهبية بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وذلك في إطار جهودها للترويج لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

ويضيف أن المسابقة تركز على القواسم المشتركة بين الرياضة والثقافة، خاصة أن الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم تعمل على تشجيع الحوار بين الثقافات، الذي يعد وسيلة لتعزيز الوعي والفهم والمصالحة والتسامح بين الشعوب.

المشاركة في مسابقة كتارا للموهبة الذهبية مفتوحة أمام جميع الموهوبين من مختلف دول العالم لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما، وتستقبل اللجنة الخاصة بالمسابقة الأعمال الفنية حتى يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

بمناسبة #كأس_العالم #قطر2022 تقيم #كتارا#مسابقة_كتارا_للموهبة_الذهبية

كافةالتفاصيل موضحةفي المرفق

On the occasion of the #World_Cup #Qatar2022, #Katara presents #Katara_Golden_Talent_Competition

All details are shown in the attachment

للتسجيل To register

https://t.co/CkRSEGjbHD pic.twitter.com/za2LSK8YHg

— كتارا | Katara (@kataraqatar) December 9, 2022