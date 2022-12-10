لماذا تسمى الطريقة التي سجل بها حكيمي ضربة الترجيح "بانينكا"؟

لفت نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي الأنظار في الركلة الترجيحية الأخيرة التي نفذها وسجلها في مرمى أوناي سيمون، والتي منحت المغرب التأهل للدور الربع النهائي على حساب إسبانيا، وذلك بسبب طريقة تنفيذها، والتي تشتهر بـ "بانينكا".

إلى جانب حكيمي، يختار مجموعة من اللاعبين هذا الأسلوب "الاستعراضي" لتنفيذ ضربات الجزاء التي يحصلون عليها، عوض تسديدها بطريقة مباشرة عادية، والعديد من الجماهير يسمعون كثيرا هذه العبارة (بانينكا) لكنهم لا يعرفون معناها أو القصة وراءها.

الـ"بانينكا" الأولى

لمعرفة قصة أسلوب "بانينكا" يتوجب علينا العودة إلى عام 1976، وبالضبط خلال المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا التي جمعت المنتخب التشيكوسلوفاكي بمنتخب ألمانيا الغربية، حيث شهدت تسجيل أول ركلة جزاء بهذه الطريقة.

أما سبب التسمية فهو يرجع إلى صاحب التسديدة والذي كان يحمل اسم "أنتوني بانينكا" نجم منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق.

حسب صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية، فإنه عوض أن يسدد "أنتوني" الكرة بالطريقة العادية التي اعتاد اللاعبين على تنفيذها، فاجأ الجميع حينها بهذه الطريقة "الغريبة" ولم يكن يعلم حينها أنها ستتحول إلى ماركة مسجلة باسمه.

ولجميل الصدف فإن تسديدته تحولت إلى هدف تاريخي في مرمى الحارس الألماني الشهير سيب ماير الذي ألقى جسده إلى أقصى اليسار بينما ظلت عيناه تراقب كرة مقوسة وهي تلج شباكه بكل هدوء وثقة.

يوهم اللاعب في البداية الحارس أنه سيسدد بقوة، بطريقة تحريك جسده وقدمه، لكنه عندما يشعر أن الحارس سيتجه إلى زاوية معينة، يسددها بكل الهدوء الممكن في الوسط وبشكل مقوس.

مخاطر بانينكا

بالرغم من جماليتها، التي أغرت العديد من النجوم بتقليدها، على غرار ليونيل ميسي ونيمار جونيور ورونالدو وزيدان، فإن هذه الطريقة تنطوي على مخاطرة كبيرة، لأنه بمجرد تفكير الحارس في البقاء في الوسط، فإنه سيمسكها بسهولة، وقد تجر عليه انتقادات لاذعة من طرف الجماهير، وقد يكون محط سخرية أيضا.

وهو فعلا ما حدث في العديد من المناسبات، حيث وجد العديد من اللاعبين أنفسهم في وضع محرج وهم يضعون كرة سهلة وضعيفة بين يدي حارس المرمى، كما حدث مع لاعب المنتخب الفنزويلي لويس ريغالا سنة 2016، في مواجهة سابقة أمام الأرجنتين.

ويشهد تاريخ الكرة العديد من الكرات والأهداف المماثلة، لكن عشاق المستديرة يتذكرون على الخصوص الهدف الذي سجله الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان في مرمى إيطاليا، في نهائي كأس العالم 2006 بألمانيا.

لم تكن وليدة الصدفة

في تصريح سابق لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نقلته الصحيفة الفرنسية، كشف بانينكا عن تفاصيل اختياره هذا الأسلوب في تلك المباراة الشهيرة.

إذ كشف النجم الشهير أنه كان يتدرب مع رفيقه حارس المنتخب إيفو فيكتور على تنفيذ ضربات جزاء، ثم سرعان ما راودته فكرة ركل الكرة وسط المرمى بهدوء حيث إنه من الصعب جدا على الحارس العودة إلى الوسط وهو "يطير" نحو أقصى اليمين أو أقصى اليسار.

وفي تصريح آخر لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال بانينكا إنه تدرب على الركلة لمدة عامين كاملين قبل أن يغامر بتنفيذها في تلك المباراة الحاسمة.

أما في حال ما لو فشل في تسجيلها، فقد اعتبر المتحدث نفسه أن ذلك كان يمكن أن يبعده نهائيا عن كرة القدم، وكان سيعود لممارسة مهنته السابقة كعامل بسيط في أحد المعامل.

لذلك، يعتقد نجمنا أن هذه الركلة لم تساهم فقط في تتويج بلاده باللقب الأوروبي الوحيد في تاريخها، بل غيرت أيضا حياته إلى الأبد.