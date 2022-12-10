سؤال محير في إنجلترا.. كيف يمكن أن توقف مبابي؟

إنه السؤال الذي يشغل بريطانيا وعشاق المنتخب الإنجليزي حاليا قبيل موقعة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 اليوم السبت على ملعب البيت بداية من العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

السؤال طرحته صحيفة "إندبندنت" (The Independent) البريطانية، التي قالت إن كيليان مبابي -نجم المنتخب الفرنسي، وفريق باريس سان جيرمان- يتميز بعدة خصائص تجعل من شبه المستحيل متابعته، أو عرقلة إيقاعه الرهيب.

وحسب الصحيفة، فإن مبابي لا يتميز بالسرعة فقط، أو بالمهارات الفنية الكبيرة، بل لديه القدرة أيضا على تغيير مواقع لعبه بطريقة مريحة، مما يشكل عبئا كبيرا على المدافعين واللاعبين المكلَفين بمراقبته.

وذكرت الإندبندنت أنه كان من المفترض أن يكون الظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد تحت الأضواء في معركته مع مبابي، لكن بدلا منه، سيكلف كيل ووكر بمحاولة الحد من خطورة اللاعب الفرنسي المثير للقلق.

ونقلت الصحيفة عن ووكر قوله "نعم، أعي جيدا المهمة الملقاة على كاهلي، وسأقوم بما يلزم لإيقافه"، وأضاف "ربما يظهر هذا أنه مجرد كلام، لكني لا أقلل من قدراتي".

وأوضحت إندبندنت أن الاعتماد على يقظة ووكر وسرعته وقدرته على استرجاع الكرة لا تكفي إذا ما قرر مبابي ممارسة "هوايته المفضلة" وتغيير مكان لعبه، واختيار نقطة أضعف في جهة المنتخب الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن قلب الدفاع جون ستون سيحاول إلى جانب ووكر وقف جنون مبابي، ومنعه من تسجيل أهداف كما حدث في مواجهات سابقة.

ونقلت عن ستيف هولاند، مساعد المدرب، قوله إنه لا بد من تفادي خطورة مبابي بأي طريقة، وتحدث عما فعله المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال تدريبه لفريق ريال مدريد لوقف تقدم لاعب منتخب برشلونة الإسباني وقتها داني ألفيش عن طريق الدفع بكريستيانو رونالدو للّعب في جهة ألفيش، لإجباره على عدم التقدم نحو مرمى مدريد.

فحسب مورينيو، إن تحديد لاعب لمراقبة لاعب آخر قادر على التقدم وتنفيذ هجمات خطرة ليس كافيا، والحل يكمن في توظيف لاعب ذي مهارات عالية لتكثيف الهجمات على الخصم وإجبار ظهير أيمن خطير مثل ألفيش -أو في هذه الحالة مبابي- على التراجع في الدفاع وعدم المساهمة بفعالية في الهجوم.

ولحسن حظ المنتخب الإنجليزي -تقول إندبندنت- هناك اللاعب بوكايو ساكا، الذي لديه دور دفاعي ونفَس هجومي، ولديه قدرة كبيرة على المساهمة في مرتدات قد تشكل خطرا على الخصوم.

وتحدثت أيضا عن اللاعب جوردان أندرسون كحل آخر يمكنه الإسهام في دعم خط دفاع ووسط إنجلترا، وتفعيل هجمات تجبر فرنسا -ومبابي تحديدا- على التراجع.

وخلصت إندبندنت إلى أنه لا توجد طريقة مثالية وفعالة 100% لإيقاف مبابي، الذي لديه القدرة على استغلال أي مساحة أمامه للهروب بالكرة بعيدا عن لاعبي الخصم، وتسديد ضربات قد تكون قاتلة، علما بأنه حاليا -وهو في الـ23 من عمره- يعد أحسن لاعب في العالم.