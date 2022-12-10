"كل شيء جاهز لتتويج الأرجنتين".. قائد البرتغال ينتقد حكم مباراة المغرب ويتهم الفيفا بعد تصريحات ميسي

أطلق المدافع بيبي قائد منتخب البرتغال تصريحات نارية بعد نهاية مباراة منتخبه أمام المغرب وخروجهم من ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، واتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتجهيز لتتويج الأرجنتين باللقب من أجل ليونيل ميسي.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا اليوم السبت، وهزم البرتغال بهدف يوسف النصيري في الدقيقة 42، لينهي أحلام كريستيانو رونالدو ورفاقه في التأهل إلى نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب الأول في تاريخهم بالمسابقة.

وعقب نهاية اللقاء، بدا بيبي غاضبا من أداء الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، وانتقد اختياره لإدارة هذه المباراة، وربط ذلك بالتصريحات النارية التي أطلقها ميسي ضد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز الذي أدار مباراة الأرجنتين وهولندا أمس الجمعة.

وقال بيبي الذي حمل شارة القيادة في بداية اللقاء قبل أن يسلّمها لرونالدو الذي دخل بديلا في الشوط الثاني "بعدما حدث أمس وتصريحات ميسي، من غير المقبول أن يتولى حكم أرجنتيني إدارة هذا اللقاء، لقد كان متعجرفا في الميدان، وأراهن أن كل شيء هنا معدّ من أجل أن تتوّج الأرجنتين باللقب".

وأضاف "لم يشهد الشوط الثاني أي لعب وأضاف الحكم 8 دقائق فقط، نحن نعمل بجد للغاية، أضيفت 8 دقائق ولم يكن هناك لعب. في الشوط الثاني أردنا اللعب فقط، نحن حزينون، كانت لدينا الجودة للفوز، وللأسف لم ننجح في فعل ذلك".

واحتجّ منتخب البرتغال على ما عدّه لقطة جزاء في الشوط الأول بعد سقوط متوسط الميدان برونو فيرنانديش في منطقة العمليات، وفي الشوط الثاني طالب اللاعبون البرتغاليون مرة أخرى بركلة جزاء بزعم لمسة الكرة ليد مدافع مغربي، ولم يلجأ الحكم في اللقطتين إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

من جانبه، ظهر متوسط الميدان برونو فيرنانديش مؤيدا لتصريحات بيبي، وقال "لا أعرف إذا كانوا سيعطون الكأس للأرجنتين". وعقب تدخل من المكلف بالإعلام لدى منتخب البرتغال، أضاف لاعب مانشستر يونايتد "لا يهمني، سأقول ما أفكر فيه وتبًّا لهم. من الغريب جدا أنه في مباراتنا يوجد حكم من دولة لا تزال في المسابقة، ولا يوجد حكم برتغالي في المقابل. من الواضح أنهم وقفوا ضدنا لأنهم لم يمنحونا ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول".

وخرج ميسي أمس الجمعة بتصريحات تتنقد الحكم لاهوز بسبب إدارته للقاء الذي انتهى بتأهل الأرجنتين على حساب هولندا بركلات الترجيح، وحطم لاهوز الرقم القياسي في عدد البطاقات الصفراء في تاريخ كأس العالم، وأشهر 18 بطاقة صفراء للاعبي المنتخبين.