منتخب المغرب يحقق إنجازا تاريخيا ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022

حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي لكأس العالم، بعد فوزه المثير على نظيره البرتغالي 1-صفر اليوم السبت على ملعب الثمامة في دور الثمانية لمونديال قطر.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز ليوسف النصيري -مهاجم إشبيلية الإسباني- الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 42.

ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي -الأربعاء المقبل- مع الفائز من المباراة التي تجمع في وقت لاحق اليوم بين منتخب فرنسا (حامل لقب كأس العالم) ونظيره الإنجليزي.

ونجحت 3 منتخبات أفريقية من قبل في بلوغ دور الثمانية بكأس العالم وهي الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010)، لكن أسود الأطلس أصبحوا اليوم أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للمربع الذهبي.

وحافظ المنتخب المغربي على مكانته بوصفه أقوى خط دفاع في مونديال قطر، إذ اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

وقدم منتخب المغرب مسيرة متميزة في مونديال قطر، حيث تصدر مجموعته بـ7 نقاط من التعادل سلبيا مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا 2- صفر، وعلى كندا 2-1، ثم الفوز التاريخي بركلات الجزاء الترجيحية على إسبانيا في دور الـ16.

وللمباراة الثانية على التوالي، قرر فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي الإبقاء على كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، والاعتماد على جونكالو راموس منذ البداية أمام المغرب.

وكان رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة دور الـ16 أمام المنتخب السويسري -الثلاثاء الماضي- التي انتهت بفوز البرتغال 6-1.

والتقى المنتخبان المغربي والبرتغالي مرتين من قبل في كأس العالم وانتهت الأولى بفوز المغرب 3-1 في دور المجموعات لمونديال 1986، وفازت البرتغال في اللقاء الثاني 1- صفر في مونديال 2018.